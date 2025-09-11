Західні ЗМІ припускають, що недавня атака дронами на Польщу пов'язана і візитом Володимира Путіна до Китаю. Крім того, цю поїздку кремлівського диктатора в Україні також зіставляють з атакою на будівлю Кабміну у Києві. Візит Путіна до Пекіну, дійсно, міг вплинути на це, проте є нюанс.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зазначивши, що Сі Цзіньпін, ймовірно, не давав напряму "добро" на атаки Росії по території Польщі чи України, зокрема Кабміну. Однак виглядає, що був відсутній чіткий меседж щодо необхідності припинення агресії.

До теми У будівлю Кабміну влетів не "Шахед", а "Іскандер"

Що дав Путіну візит до Китаю?

За словами Ігоря Чаленка, Путін відчуває, що йому достатньо тих умов співпраці між Росією та Китаєм, які є, аби й далі вести агресивну зовнішню політику, попри серйозні економічні проблеми його держави.

Він вважає, що, як мінімум, має ще пів року для того, щоб продовжувати цю війну. А там, де є пів року, може бути й рік. Може розпочатись нова хвиля військового протистояння,

– припустив політолог.

Не вистачає активної політики Китаю, щоб якимось чином вплинути на Путіна. Однак Пекіну, ймовірно, дуже вигідна така позиція, адже це дозволяє використовувати кремлівського диктатора, лякаючи ним східну Європу та США.

Чаленко зауважив, що Путін навмисне намагається вийти на новий рівень ескалації, щоб просувати свої територіальні вимоги щодо України та прагнення, аби Захід зменшив підтримку нашої держави.

У Польщі боти, яких почали підтримувати також поляки, намагаються просувати ідею, що Україні вже не потрібно допомагати, адже тепер важливо посилювати власну державу, яка начебто може опинитись під загрозою нападу Росії.

Такий деформований підхід активно впроваджують (росіяни – 24 Канал) у польський, і не лише, сегмент інтернету, просуваючи наратив, що Україною нібито можна пожертвувати,

– сказав політолог.

Він додав, що це загальне ІПСО, яке координує близьке оточення Путіна або ж сам кремлівський диктатор. Це дуже небезпечно, адже такий наратив направлений на знищення цілісності євроатлантичної спільноти та загальних цінностей.

Візит Путіна до Китаю: коротко