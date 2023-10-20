Китаю потрібні лише дивіденди: чи відбувається зближення між Москвою та Пекіном

Західна преса повідомляє, що візит Путіна в Китай нібито продемонстрував поглиблення політичної довіри між ним та Сі Цзіньпінем. Однак, насправді жодних серйозних заяв, які б підтверджували зближення між країнами не прозвучало.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін, зауваживши, що стосунки Москви та Пекіна такі ж самі, як і були до того. Єдине, що може свідчити про хоча б часткове зближення – це схожі заяви країн щодо ситуації на Близькому Сході.

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Чого насправді хоче Китай

Міністр закордонних справ Китаю озвучив практичну таку саму заяву щодо ситуації в Ізраїлі, як і російська сторона. Це при тому, що в Китаю з Ізраїлем впродовж довгого часу були особливі, компліментарні стосунки. Але це лише частково можна вважати зближенням з Москвою, бо для Сі Цзіньпіна насамперед важливі його цілі.

Він хоче всюди виступати у ролі головного посередника, миротворця, вимагаючи натомість віддати йому Тайвань,

– підкреслив Марк Фейгін.

Саме так сьогодні звучить діалог Китаю з Вашингтоном. Країна готова "давити" на Путіна, стати посередником між Іраном та Ізраїлем, але натомість просить Тайвань. На це ніхто не погоджується, тому Китай вирішує нічого не робити й чекає поки ситуація загострюється.

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Китай прагне дивідендів

З'явилося розслідування, в якому повідомляється, що через порти Владивостоку проходять засоби озброєння з Північної Кореї. За словами Фейгіна, без Китаю цього відбутися не могло. Наразі невідомо про яку кількість зброї мовиться. Щодо всього іншого, ніякого зближення не помітно.

Щобільше, поїздка Путіна в Пекін є візитом у відповідь, адже кількома місяцями раніше, до Росії з державним візитом приїжджав Сі Цзіньпін. Ніяких радикальних заяв під час їхньої останньої зустрічі не прозвучало. Можливо, щось відбувається на рівні конфіденційних відносин, але це не свідчить про велике зближення.

Китай не хоче мати зайвих витрат через війну. Він хоче отримувати дивіденди, але зазнавати втрат через війну, яку веде Москва в Україні, Китай не хоче,

– наголосив російський опозиціонер.

Для Сі Цзіньпіна це принесе лише зайві санкції та обмеження. А найголовніше, що Китай відкрито ніде не воює. На думку Фейгіна, країна тільки шукає вигоду, постійно уникаючи зайвих втрат і ризиків. Москва навпаки – ризиків не рахує.

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