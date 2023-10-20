Китаю нужны только дивиденды: происходит ли сближение между Москвой и Пекином

Западная пресса сообщает, что визит Путина в Китай якобы продемонстрировал углубление политического доверия между ним и Си Цзиньпинем. Однако на самом деле никаких серьезных заявлений, подтверждающих сближение между странами, не прозвучало.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин, заметив, что отношения Москвы и Пекина такие же, как и были до этого. Единственное, что может свидетельствовать о хотя бы частичном сближении – это схожие заявления стран по повооду ситуации на Ближнем Востоке.

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Чего на самом деле хочет Китай

Министр иностранных дел Китая озвучил практическое такое же заявление по ситуации в Израиле, как и российская сторона. Это при том, что у Китая с Израилем долгое время были особые, комплиментарные отношения. Но это лишь частично можно считать сближением с Москвой, потому что для Си Цзиньпина, прежде всего, важны его цели.

Он хочет повсюду выступать в роли главного посредника, миротворца, требуя вместо этого отдать ему Тайвань,

– подчеркнул Марк Фейгин.

Именно так звучит сегодня диалог Китая с Вашингтоном. Страна готова "давить" на Путина, стать посредником между Ираном и Израилем, но просит Тайвань. На это никто не соглашается, поэтому Китай решает ничего не делать и ждет пока ситуация обостряется.

Российский оппозиционер объяснил, изменились ли отношения Китая и России: смотрите видео

Китай стремится к дивидендам

Появилось расследование, в котором сообщается, что через порты Владивостока проходят средства вооружения из Северной Кореи. По словам Фейгина, без Китая этого не могло произойти. Пока неизвестно о каком количестве оружия говорится. Относительно всего прочего никакого сближения не заметно.

Более того, поездка Путина в Пекин является ответным визитом, ведь несколькими месяцами ранее, в Россию с государственным визитом приезжал Си Цзиньпин. Никаких радикальных заявлений в ходе их последней встречи не прозвучало. Возможно, что-то происходит на уровне конфиденциальных отношений, но это не свидетельствует о большом сближении.

Китай не хочет иметь лишних расходов из-за войны. Он хочет получать дивиденды, но нести потери из-за войны, которую ведет Москва в Украине, Китай не хочет,

– подчеркнул российский оппозиционер.

Для Си Цзиньпина это принесет лишние санкции и ограничения. А самое главное, что Китай открыто нигде не воюет. По мнению Фейгина, страна только ищет выгоду, постоянно избегая лишних потерь и рисков. Москва наоборот – рисков не считает.

Чем запомнился визит Путина в Китай