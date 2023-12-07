Союз проти Ізраїля, США та України: навіщо Путін активізувався на Близькому Сході
Владімір Путін 6 грудня відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ, а 7 грудня провів у Москві зустріч з президентом Ірану. Водночас активність Путіна на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що всі ці зустрічі Путіна є частинами одного проєкту з геополітичного переділу Близького Сходу. Ба більше, цей проєкт безпосередньо пов'язаний з терактом, який вчинив ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року.
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Дещо зменшують можливості США
Бенефіціари тих подій зараз на поверхні. Це ті самі країни, керівництво яких зараз зустрічаються та домовляються про перебудову Близького Сходу.
Зараз стала очевидною мета теракту 7 жовтня. ХАМАС його вчинив з особливою жорстокістю, щоб зробити неминучою для Ізраїля проведення в Секторі Гази наземної операції, яка забрала життя великої кількості людей,
– зазначив опозиційний журналіст.
Також цей теракт ХАМАС мав на меті зруйнувати союз, що намічався, між Ізраїлем та Саудівською Аравією. У разі існування такого союзу, на Близькому Сході склалась би інша картина його геополітичного устрою. Цієї картини більше немає, вона зруйнована.
Тепер буде інша геополітична конструкція, яка базується на неприродному поєднанні – Росії, Саудівської Аравії, ОАЕ та Ірану. Саудівська Аравія, ОАЕ та Іран між собою мають суперечливі відносини, і кожна з цих країн претендує на лідерство в арабському світі.
Для чого Путін літав в Саудівську Аравію та ОАЕ і зустрічався з президентом Ірану: дивіться відео
Цей союз спрямований проти Ізраїлю та США, і його виникнення також пов'язане з війною в Україні. Події на Близькому Сході відволікають від України, а також дещо зменшують можливості США допомагати їй,
– наголосив Ігор Яковенко.
Бенефіціарами війни в Україні також стала ОАЕ, адже після запровадження санкцій, елітарний туризм багатих росіян з Європи перемістився до Дубаю. Також гроші російські мільярдери зберігають в Дубаї. Емірати перетворюються на близькосхідну Швейцарію.
Більше про активізацію Путіна на Близькому Сході
- 6 грудня Владімір Путін відвідав ОАЕ та Саудівську Аравію. Речник Путіна – Дмітрій Пєсков повідомляв, що президент Росії з керівництвом цих двох країн мав обговорити питання нафти, ОПЕК, конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, а також війну в Україні.
- Одною з цілей приїзду Путіна в країни Близького Сходу напередодні виборів президента в Росії продемонструвати, що він не перебуває в ізоляції через видачу йому ордера на арешт від МКС в Гаазі. А навпаки – його приймають в інших країнах.
- 7 грудня Путін в Москві зустрівся в Москві з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Головною темою їхньої розмови стала війна між ХАМАС та Ізраїлем. За словами Путіна, збройний конфлікт у Секторі Гази є "результатом вживання односторонніх санкційних заходів".
- Президент Ірану закликав "припинити ізраїльські бомбардування Сектору Газа". Також він назвав ситуацію в анклаві "геноцидом і злочинами проти людяності".