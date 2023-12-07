Союз проти Ізраїля, США та України: навіщо Путін активізувався на Близькому Сході

Владімір Путін 6 грудня відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ, а 7 грудня провів у Москві зустріч з президентом Ірану. Водночас активність Путіна на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що всі ці зустрічі Путіна є частинами одного проєкту з геополітичного переділу Близького Сходу. Ба більше, цей проєкт безпосередньо пов'язаний з терактом, який вчинив ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року.

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Дещо зменшують можливості США

Бенефіціари тих подій зараз на поверхні. Це ті самі країни, керівництво яких зараз зустрічаються та домовляються про перебудову Близького Сходу.

Зараз стала очевидною мета теракту 7 жовтня. ХАМАС його вчинив з особливою жорстокістю, щоб зробити неминучою для Ізраїля проведення в Секторі Гази наземної операції, яка забрала життя великої кількості людей,

– зазначив опозиційний журналіст.

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на територію Ізраїлю, вчинив вбивства мирних жителів та взяв у заручники понад 100 людей. Ці події стали поштовхом для завдання Ізраїлем ракетних ударів по Сектору Гази, а згодом – початку наземної операції ЦАХАЛ.

Також цей теракт ХАМАС мав на меті зруйнувати союз, що намічався, між Ізраїлем та Саудівською Аравією. У разі існування такого союзу, на Близькому Сході склалась би інша картина його геополітичного устрою. Цієї картини більше немає, вона зруйнована.

Тепер буде інша геополітична конструкція, яка базується на неприродному поєднанні – Росії, Саудівської Аравії, ОАЕ та Ірану. Саудівська Аравія, ОАЕ та Іран між собою мають суперечливі відносини, і кожна з цих країн претендує на лідерство в арабському світі.

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Цей союз спрямований проти Ізраїлю та США, і його виникнення також пов'язане з війною в Україні. Події на Близькому Сході відволікають від України, а також дещо зменшують можливості США допомагати їй,

– наголосив Ігор Яковенко.

Бенефіціарами війни в Україні також стала ОАЕ, адже після запровадження санкцій, елітарний туризм багатих росіян з Європи перемістився до Дубаю. Також гроші російські мільярдери зберігають в Дубаї. Емірати перетворюються на близькосхідну Швейцарію.

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