Союз против Израиля, США и Украины: зачем Путин активизировался на Ближнем Востоке
Владимир Путин 6 декабря посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, а 7 декабря провел в Москве встречу с президентом Ирана. В то же время, активность Путина на Ближнем Востоке может повлиять на войну в Украине.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что все эти встречи Путина являются частями одного проекта по геополитическому переделу Ближнего Востока. Более того, этот проект напрямую связан с терактом, который совершил ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года.
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Несколько уменьшают возможности США
Бенефициары тех событий сейчас находятся на поверхности. Это те же страны, руководство которых сейчас встречаются и договариваются о перестройке Ближнего Востока.
Сейчас стала очевидна цель теракта 7 октября. ХАМАС его совершил с особой жестокостью, чтобы сделать неизбежным для Израиля проведение в Секторе Газа наземной операции, унесшей жизни большого количества людей,
– отметил оппозиционный журналист.
Также этот теракт ХАМАС преследовал цель разрушить намечавшийся союз между Израилем и Саудовской Аравией. В случае существования такого союза на Ближнем Востоке сложилась бы другая картина его геополитического устройства. Этой картины больше нет, она разрушена.
Теперь будет другая геополитическая конструкция, базирующаяся на неестественном сочетании – России, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана. Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран имеют между собой противоречивые отношения, и каждая из этих стран претендует на лидерство в арабском мире.
Зачем Путин летал в Саудовскую Аравию и ОАЭ и встречался с президентом Ирана: смотрите видео
Этот союз направлен против Израиля и США и его возникновение также связано с войной в Украине. События на Ближнем Востоке отвлекают от Украины, а также несколько уменьшают возможности США помогать ей,
– подчеркнул Игорь Яковенко.
Бенефициарами войны в Украине также стала ОАЭ, ведь после введения санкций элитарный туризм богатых россиян из Европы переместился в Дубай. Также деньги российские миллиардеры хранят в Дубае. Эмираты превращаются в ближневосточную Швейцарию.
Больше об активизации Путина на Ближнем Востоке
- 6 декабря Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Спикер Путина – Дмитрий Песков сообщал, что президент России с руководством этих двух стран должен обсудить вопросы нефти, ОПЕК, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также войну в Украине.
- Одна из целей приезда Путина в страны Ближнего Востока накануне выборов президента в России продемонстрировать, что он не находится в изоляции из-за выдачи ему ордера на арест от МКС в Гааге. А напротив – его принимают в других странах.
- 7 декабря Путин в Москве встретился в Москве с президентом Ирана Ибрагимом Раисе. Главной темой их разговора стала война между ХАМАС и Израилем. По словам Путина, вооруженный конфликт в Секторе Газа является "результатом принятия односторонних санкционных мер".
- Президент Ирана призвал "прекратить израильские бомбардировки Сектора Газа". Также он назвал ситуацию в анклаве "геноцидом и преступлениями против человечности".