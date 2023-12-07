Союз против Израиля, США и Украины: зачем Путин активизировался на Ближнем Востоке

Владимир Путин 6 декабря посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, а 7 декабря провел в Москве встречу с президентом Ирана. В то же время, активность Путина на Ближнем Востоке может повлиять на войну в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что все эти встречи Путина являются частями одного проекта по геополитическому переделу Ближнего Востока. Более того, этот проект напрямую связан с терактом, который совершил ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года.

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Несколько уменьшают возможности США

Бенефициары тех событий сейчас находятся на поверхности. Это те же страны, руководство которых сейчас встречаются и договариваются о перестройке Ближнего Востока.

Сейчас стала очевидна цель теракта 7 октября. ХАМАС его совершил с особой жестокостью, чтобы сделать неизбежным для Израиля проведение в Секторе Газа наземной операции, унесшей жизни большого количества людей,

– отметил оппозиционный журналист.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на территорию Израиля, совершил убийства мирных жителей и взял в заложники более 100 человек. Эти события стали толчком для нанесения Израилем ракетных ударов по Сектору Газы, а затем начала наземной операции ЦАХАЛ.

Также этот теракт ХАМАС преследовал цель разрушить намечавшийся союз между Израилем и Саудовской Аравией. В случае существования такого союза на Ближнем Востоке сложилась бы другая картина его геополитического устройства. Этой картины больше нет, она разрушена.

Теперь будет другая геополитическая конструкция, базирующаяся на неестественном сочетании – России, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана. Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран имеют между собой противоречивые отношения, и каждая из этих стран претендует на лидерство в арабском мире.

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Этот союз направлен против Израиля и США и его возникновение также связано с войной в Украине. События на Ближнем Востоке отвлекают от Украины, а также несколько уменьшают возможности США помогать ей,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Бенефициарами войны в Украине также стала ОАЭ, ведь после введения санкций элитарный туризм богатых россиян из Европы переместился в Дубай. Также деньги российские миллиардеры хранят в Дубае. Эмираты превращаются в ближневосточную Швейцарию.

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