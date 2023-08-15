У них є спільні інтереси, – Клочок припустив, навіщо Ердогану приїзд Путіна до Туреччини

Туреччина не підписувала і не ратифікувала Римський статут, який є основою створення Міжнародного кримінального суду. Тому дискусія щодо того, чи може бути здійснений арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна у Туреччині – знята.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Він додав, що президент Реджеп Ердоган діє від себе, виключно заради своїх інтересів й з Заходом це питання не обговорював.

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Мрія не здійсниться

Ймовірність візиту Путіна у Туреччину дуже висока, попри те, що його анонсували лише турецькі ЗМІ. Офіційний анонс цього візиту не робитимуть до останнього.

Уявимо, що Путін приїздить до Туреччини з офіційним візитом, а його Ердоган заарештував або вбив. Але ми маємо усвідомлювати, що цього не відбудеться,

– мовив Клочок.

Така мрія не здійсниться з низки причин. Адже, якщо кремлівський диктатор летить, це означає, що йому забезпечать гарантії безпеки й цілісності життя. Навряд чи Ердоган робив би такі заяви, якби не міг гарантувати "бункерному" безпеку.

Поряд із тим Держдеп США зробив заяву про те, що Путіна не заарештують допоки він буде в статусі президента. За словами Клочка, цю заяву варто розцінювати, як рефлексію на дії Ердогана, адже прямо заборонити вони це не можуть.

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Класика дипломатії

Цілі візиту абсолютно зрозумілі й, очевидно, для Путіна, який потрапить в серйозну економічну опалу, такі контакти корисні й важливі.

Я не бачу підстав їм не зустрічатися, у них є спільні інтереси, попри те, що вони мали чимало публічних скандалів. Наприклад, Ердоган відпустив азовців,

– зазначив керівник аналітичного центру "Вежа".

Політика Туреччини не спрямована на те, щоб припинялася війна Росії проти України. Ердоган допомагає країні-агресору заробляти гроші, вести війну й толерує російську агресію в Україні.

"Ердоган банально спекулює, а Росія відповідає. Це і підрив елеватора у Туреччині, атака на турецьке судно. Ставки підіймаються між цими двома країнами і це абсолютно очевидно, що вони зроблені напередодні їхньої офіційної зустрічі. Класика дипломатії, не більше", – додав Клочок.

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