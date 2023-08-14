Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман сказав 24 Каналу, що Путін переймається передусім власною безпекою.
До вашої уваги Путін відвідає Туреччину вже найближчими днями, – ЗМІ
"Я сильно сумніваюсь, що Путін приїде в Туреччину, бо він просто боїться. Як відомо, головний мотив Путіна – це власна безпека", – зазначив Ейдман.
Водночас об'єктивної небезпеки для Путіна в Туреччині немає. Оскільки Анкара не ратифікувала Римський статут, то не має видати російського диктатора Міжнародному суду.
Від Ердогана можна очікувати чого завгодно
Президент Туреччини такий самий диктатор, як і Путін, тому передбачити його дії важко. Очевидно єдине – він намагається отримати із цієї ситуації якомога більше зиску для себе.
"Якби не важливе геополітичне положення Туреччини, з Ердоганом ніхто на Заході справ не мав би. Тому від нього можна чекати чого завгодно", – констатував Ейдман.
Російсько-турецькі відносини: останні новини
- Однією з тем можливої зустрічі Путіна та Ердогана стане відновлення зернової угоди. Турецького президента вважають спроможним "умовити" Путіна.
- Щоб продемонструвати "серйозність" рішення про вихід із зернової угоди, Росія вдалась до провокації в Чорному морі. Країна-агресорка нібито зупинила та оглянула турецький суховантаж під прапором Палау. Однак розслідувачі InformNapalm встановили, що це був фейк.
- Раніше в турецькому порту стався вибух, коли відвантажували зерно. Унаслідок інциденту постраждали люди. Представник української розвідки Андрій Юсов вважає, що це могла бути диверсія Росії.