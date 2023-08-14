Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман сказал 24 Каналу, что Путин переживает прежде всего за собственную безопасность.
Вашему вниманию Путин посетит Турцию уже в ближайшие дни, – СМИ
"Я сильно сомневаюсь, что Путин приедет в Турцию, потому что он просто боится. Как известно, главный мотив Путина – это собственная безопасность", – отметил Эйдман.
В то же время, объективной опасности для Путина в Турции нет. Поскольку Анкара не ратифицировала Римский устав, то не должна выдать российского диктатора Международному суду.
От Эрдогана можно ожидать чего угодно
Президент Турции такой же диктатор, как и Путин, поэтому предсказать его действия сложно. Очевидно единственное – он пытается извлечь из этой ситуации как можно больше выгоды для себя.
"Если бы не важное геополитическое положение Турции, с Эрдоганом никто на Западе дел не имел бы. Поэтому от него можно ожидать чего угодно", – констатировал Эйдман.
Российско-турецкие отношения: последние новости
- Одной из тем возможной встречи Путина и Эрдогана станет возобновление зерновой сделки. Турецкого президента считают способным "уговорить" Путина.
- Чтобы продемонстрировать "серьезность" решения о выходе из зерновой сделки, Россия прибегла к провокации в Черном море. Страна-агрессор якобы остановила и осмотрела турецкий сухогруз под флагом Палау. Однако расследователи InformNapalm установили, что это был фейк.
- Ранее в турецком порту произошел взрыв, когда отгружали зерно. В результате инцидента пострадали люди. Представитель украинской разведки Андрей Юсов считает, что это могла быть диверсия России.