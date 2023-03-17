Китай розпочав антидемократичну гру: які тези Сі Цзіньпінь везе у Москву

Наразі Китай демонструє проросійську політику. Головним підтвердженням цього є запланований візит китайського очільника Сі Цзіньпіна до Росії.

Про це 24 Каналу розповів фахівець з далекосхідної політики Артур Харитонов. За його словами, українське представництво все одно досягне можливості поговорити із президентом Китаю.

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Взаємини Китаю та Росії

Артур Харитонов пояснив, що, безумовно, Китай діє насамперед у своїх інтересах, але вони стосуються Росії.

Китай не є зацікавленим у тому, щоб Росія програла, і буде докладати чималих зусиль, щоб утримати її на плаву,

– наголосив він.

На його думку, мовиться про економічну підтримку країни-агресорки. До того ж Сі Цзіньпін наприкінці березня має зустрітися з очільником Росії.

"Сі Цзіньпінь в Москві озвучить фактично те, що він вирішив щодо Росії. Чи це буде пряма підтримка росіянам, чи надання військової техніки, чи щось інше – ми побачимо вже у 20-их числах", – розказав він.

За словами Харитонова, питання в тому, чи це буде перетин цієї "червоної лінії", чи це буде знов спроба маневрувати.

Китай виступає проти демократичного світу

Фахівець далекосхідної політики зосередив увагу, що наразі немає жодної інформації про візит Сі Цзіньпіна в інші країни, окрім Росії. Також відомо, що планується візит нового президента Бразилії до очільника Китаю.

Китай розгорнув досить сильну гру навколо всієї планети, але те, що ми розуміємо чітко – це якраз меседжі, які він везе в Москву. Тобто це посилення всієї співпраці, яка є з росіянами, та інтеграція Євразійського економічного союзу,

– переконаний він.

На його думку, усе це свідчить, що Китай продовжує впроваджувати свою стратегію, яка спрямована на боротьбу з демократіями, тобто з українськими союзниками.

Китайсько-українське питання

Харитонов підкреслив, що Китай не був готовий говорити з українським урядом від початку повномасштабного вторгнення.

"І весь час президент України просив про такий дзвінок, Сі Цзіньпін нахабно у себе приймав Ніколая Патрушева, Дмітрія Медведєва та інших російських істот", – додав він.

Втім, є інформація, що планується дзвінок до України після візиту Сі Цзіньпіна до Москви.

Україна своєю чергою має стійкий намір змусити Китай відступитися від радикальних кроків щодо Росії, тому що Китай буде платити,

– повідомив він.

Харитонов додав, що це позиція не лише нашої країни, але й всіх союзників на чолі з Білим домом. Те, що глави України та Китаю повинні поговорити – це факт, бо Володимир Зеленський має розуміти, з ким має справу.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви: коротко