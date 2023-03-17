Китай начал антидемократическую игру: какие тезисы Си Цзиньпинь везет в Москву

В настоящее время Китай демонстрирует пророссийскую политику. Главным подтверждением тому является запланированный визит китайского главы Си Цзиньпина в Россию.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по дальневосточной политике Артур Харитонов. По его словам, украинское представительство все равно достигнет возможности поговорить с президентом Китая.

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Взаимоотношения Китая и России

Артур Харитонов пояснил, что, безусловно, Китай действует, прежде всего, в своих интересах, но они касаются России.

Китай не заинтересован в том, чтобы Россия проиграла, и будет прилагать немалые усилия, чтобы удержать ее на плаву,

– подчеркнул он.

По его мнению, говорится об экономической поддержке страны-агрессоры. К тому же, Си Цзиньпин в конце марта должен встретиться с главой России.

"Си Цзиньпинь в Москве озвучит фактически то, что он решил в отношении России. Будет ли это прямая поддержка россиянам, предоставление военной техники или что-то другое – мы увидим уже в 20-х числах", – рассказал он.

По словам Харитонова, вопрос в том, будет ли это пересечение этой "красной линии", или это будет снова попытка маневрировать.

Китай выступает против демократического мира

Специалист дальневосточной политики сосредоточил внимание, что пока нет никакой информации о визите Си Цзиньпина в другие страны, кроме России. Также известно, что планируется визит нового президента Бразилии в главу Китая.

Китай развернул довольно сильную игру вокруг всей планеты, но то, что мы понимаем четко – это месседжи, которые он везет в Москву. То есть это усиление всего сотрудничества, которое есть с россиянами, и интеграция Евразийского экономического союза,

– убежден он.

По его мнению, все это свидетельствует о том, что Китай продолжает внедрять свою стратегию, направленную на борьбу с демократиями, то есть с украинскими союзниками.

Китайско-украинский вопрос

Харитонов подчеркнул, что Китай не был готов говорить с украинским правительством с самого начала полномасштабного вторжения.

"И все время президент Украины просил о таком звонке, Си Цзиньпин нагло у себя принимал Николая Патрушева, Дмитрия Медведева и других российских существ", – добавил он.

Впрочем, есть информация, что планируется звонок в Украину после визита Си Цзиньпина в Москву.

Украина в свою очередь намерена заставить Китай отступиться от радикальных шагов в отношении России, потому что Китай будет платить,

– сообщил он.

Харитонов добавил, что это позиция не только нашей страны, но всех союзников во главе с Белым домом. То, что главы Украины и Китая должны поговорить – это факт, потому что Владимир Зеленский должен понимать, с кем имеет дело.

Визит Си Цзиньпина в Москву: коротко