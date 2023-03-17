Такое мнение 24 Каналу выразил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, после визита в Россию лидер Китая планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Соединенные Штаты Америки приветствуют такой разговор. Политический эксперт считает, что Китай готовится к реализации своего так называемого "мирного плана".

"Дело в том, что этот план мало чем отличается от общей китайской доктрины. В нем прописан пункт о "неиспользовании блоков для удовлетворения собственных амбиций". Это четкий сигнал о НАТО", – отметил Клочок.

Как изменилась позиция Китая по отношению к России

Политический эксперт добавил, что в целом позиция Китая остается такой же, какой была до полномасштабного вторжения России в Украину. Единственное отличие – сейчас несколько изменились отношения между Пекином и Москвой.

Клочок напомнил, что в начале февраля 2022 года Китай и Россия подписали декларацию о сотрудничестве в военной и экономической сферах.

"Однако если тогда Китай воспринимал Россию хотя бы примерно как партнера, то сейчас позиции Пекина по отношению к Москве другие. Китай выше на ступень, и даже не на одну, поэтому именно он будет диктовать условия", – рассказал политический эксперт.

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В России ждут визита Си Цзиньпина

В настоящее время Кремль замер в ожидании визита китайского лидера. Россияне не спешат проводить открытую мобилизацию, хотя им очень нужно компенсировать потери на фронте.

Во многом продолжение военных действий России будет зависеть от последствий и результатов переговоров Си и Путина. Хотя на самом деле условия дальнейшего сотрудничества России и Китая уже сформированы. Путин вынужден будет воспринять реальность,

– отметил Клочок.

По словам политического эксперта, российский диктатор сам не справится с теми задачами, которые он придумал для так называемой "спецоперации". Путин нуждается в поддержке не только Китая, но и других стран с антизападной позицией. Клочок отметил, что в мире есть до десятка стран, которые сегодня поддерживают путинский режим.

"Китай не среди первых, но именно сейчас за счет мощной геополитической игры Пекин будет формировать позицию Путина ", – подчеркнул Клочок.

От того, насколько Си Цзиньпин повлияет на Путина, будет зависеть, о чем лидер Китая будет потом говорить с Зеленским.

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