Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, після візиту до Росії лідер Китаю планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

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Сполучені Штати Америки вітають таку розмову. Політичний експерт вважає, що Китай готується до реалізації свого так званого "мирного плану".

"Річ у тому, що цей план мало чим відрізняється від загальної китайської доктрини. У ньому прописаний пункт щодо "невикористання блоків для задоволення власних амбіцій". Це чіткий сигнал про НАТО", – зазначив Клочок.

Як змінилася позиція Китаю щодо Росії

Політичний експерт додав, що загалом позиція Китаю залишається такою ж, якою була до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Єдина відмінність – зараз трохи змінилися відносини між Пекіном та Москвою.

Клочок нагадав, що на початку лютого 2022 року Китай та Росія підписали декларацію про співпрацю у військовій та економічній сферах.

"Однак якщо тоді Китай сприймав Росію хоча б приблизно як партнера, то зараз позиції Пекіна стосовно Москви інші. Китай вище на щабель, і навіть не на один, тому саме він диктуватиме умови", – розповів політичний експерт.

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Зараз Кремль завмер в очікуванні візиту китайського лідера. Росіяни не поспішають проводити відкриту мобілізацію, хоча їм вкрай потрібно компенсувати втрати на фронті.

Багато у чому продовження воєнних дій Росії залежатиме від наслідків та результатів переговорів Сі та Путіна. Хоча насправді умови подальшої співпраці Росії та Китаю вже сформовані. Путін вимушений буде сприйняти реальність,

– зазначив Клочок.

За словами політичного експерта, російський диктатор сам не впорається з тими завданнями, які він вигадав для так званої "спецоперації". Путіну потрібна підтримка не лише Китаю, а й інших країн з антизахідною позицією. Клочок зауважив, що у світі є до десятка країн, які сьогодні підтримують путінський режим.

"Китай не серед перших, але саме зараз шляхом потужної геополітичної гри Пекін буде формувати позицію Путіна", – наголосив Клочок.

Від того, наскільки Сі Цзіньпін вплине на Путіна, залежатиме, про що лідер Китаю потім говоритиме з Зеленським.

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