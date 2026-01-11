Бермудський трикутник по-російськи: на Кіпрі зник черговий топменеджер – ексдиректор "Уралкалію"
- Колишній гендиректор "Уралкалію" Владислав Баумгертнер зник на Кіпрі 7 січня, і поліція почала операцію з його розшуку.
- Варто зауважити, що за останні кілька років за загадкових обставин загинули щонайменше 17 топменеджерів великих компаній Росії, які були пов'язані з енергетикою, хімією та фінансовими структурами.
На Кіпрі зник колишній гендиректор великого російського виробника калійних добрив "Уралкалій" Владислав Баумгертнер. Про зникнення чергового російського топменеджера стало відомо 11 січня.
Офіційно кіпрська поліція заявила, що розпочала операцію з розшуку бізнесмена, передає 24 Канал.
Дивіться також На тлі критичного стану Кадирова: кого Путін призначить новим очільником і що зміниться в Чечні
Що відомо про Владислава Баумгертнера?
У повідомленні поліції йдеться про те, що 56-річний росіянин зник ще 7 січня за місцем свого проживання в Лімасолі.
ЗМІ писали, що до його пошуків залучали авіацію. Втім, від цього довелося тимчасово відмовитися через сильні шторми та зливи у регіонів.
Баумгертнер обіймав посаду генерального директора "Уралкалію" у 2005 – 2010 та 2011 – 2013 роках.
РосЗМІ розповідають, що у серпні 2013 за звинуваченням у зловживанні повноваженнями він був заарештований у Білорусі. Тоді Баумгертнер став найвищим російським топменеджером, взятим під варту на білоруській території.
Та уже у листопаді того ж року бізнесмена було передано Росії та звільнено.
Останні роки той проживав на Кіпрі.
Нещодавно помер керівник того ж "Уралкалію"
У серпні 2025 року у Росії помер Дмитро Осипов, голова ради директорів "Уралкалію". Тоді у компанії назвали смерть 59-річного топменеджера "раптовою" і не уточнили причини.
Осипов з 2013 по 2020 рік був гендиректором "Уралкалію", після чого очолив виробника титану ВСМПО-Авісма, а у 2023 році повернувся до "Уралкалію" як керівник ради директорів.
Цікаво, що за останні кілька років за загадкових обставин загинули щонайменше 17 топменеджерів великих компаній Росії. Багато із них були пов'язані з енергетикою, хімією та фінансовими структурами.