Офіційно кіпрська поліція заявила, що розпочала операцію з розшуку бізнесмена, передає 24 Канал.

Що відомо про Владислава Баумгертнера?

У повідомленні поліції йдеться про те, що 56-річний росіянин зник ще 7 січня за місцем свого проживання в Лімасолі.

ЗМІ писали, що до його пошуків залучали авіацію. Втім, від цього довелося тимчасово відмовитися через сильні шторми та зливи у регіонів.

Баумгертнер обіймав посаду генерального директора "Уралкалію" у 2005 – 2010 та 2011 – 2013 роках.

РосЗМІ розповідають, що у серпні 2013 за звинуваченням у зловживанні повноваженнями він був заарештований у Білорусі. Тоді Баумгертнер став найвищим російським топменеджером, взятим під варту на білоруській території.

Та уже у листопаді того ж року бізнесмена було передано Росії та звільнено.

Останні роки той проживав на Кіпрі.

Нещодавно помер керівник того ж "Уралкалію"