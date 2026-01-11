Офіційно кіпрська поліція заявила, що розпочала операцію з розшуку бізнесмена, передає 24 Канал.
Що відомо про Владислава Баумгертнера?
У повідомленні поліції йдеться про те, що 56-річний росіянин зник ще 7 січня за місцем свого проживання в Лімасолі.
ЗМІ писали, що до його пошуків залучали авіацію. Втім, від цього довелося тимчасово відмовитися через сильні шторми та зливи у регіонів.
Баумгертнер обіймав посаду генерального директора "Уралкалію" у 2005 – 2010 та 2011 – 2013 роках.
РосЗМІ розповідають, що у серпні 2013 за звинуваченням у зловживанні повноваженнями він був заарештований у Білорусі. Тоді Баумгертнер став найвищим російським топменеджером, взятим під варту на білоруській території.
Та уже у листопаді того ж року бізнесмена було передано Росії та звільнено.
Останні роки той проживав на Кіпрі.
Нещодавно помер керівник того ж "Уралкалію"
У серпні 2025 року у Росії помер Дмитро Осипов, голова ради директорів "Уралкалію". Тоді у компанії назвали смерть 59-річного топменеджера "раптовою" і не уточнили причини.
Осипов з 2013 по 2020 рік був гендиректором "Уралкалію", після чого очолив виробника титану ВСМПО-Авісма, а у 2023 році повернувся до "Уралкалію" як керівник ради директорів.
Цікаво, що за останні кілька років за загадкових обставин загинули щонайменше 17 топменеджерів великих компаній Росії. Багато із них були пов'язані з енергетикою, хімією та фінансовими структурами.