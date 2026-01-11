Официально кипрская полиция заявила, что начала операцию по розыску бизнесмена, передает 24 Канал.

Что известно о Владиславе Баумгертнере?

В сообщении полиции говорится о том, что 56-летний россиянин исчез еще 7 января по месту своего проживания в Лимассоле.

СМИ писали, что к его поискам привлекали авиацию. Впрочем, от этого пришлось временно отказаться из-за сильных штормов и ливней в регионов.

Баумгертнер занимал должность генерального директора "Уралкалия" в 2005 – 2010 и 2011 – 2013 годах.

РосСМИ рассказывают, что в августе 2013 по обвинению в злоупотреблении полномочиями он был арестован в Беларуси. Тогда Баумгертнер стал самым высоким российским топ-менеджером, взятым под стражу на белорусской территории.

Но уже в ноябре того же года бизнесмен был передан России и освобожден.

Последние годы тот проживал на Кипре.

