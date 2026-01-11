Бермудский треугольник по-русски: на Кипре исчез очередной топ-менеджер – экс-директор "Уралкалия"
- Бывший гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер исчез на Кипре 7 января, и полиция начала операцию по его розыску.
- Стоит заметить, что за последние несколько лет при загадочных обстоятельствах погибли по меньшей мере 17 топ-менеджеров крупных компаний России, которые были связаны с энергетикой, химией и финансовыми структурами.
На Кипре исчез бывший гендиректор крупного российского производителя калийных удобрений "Уралкалий" Владислав Баумгертнер. Об исчезновении очередного российского топ-менеджера стало известно 11 января.
Официально кипрская полиция заявила, что начала операцию по розыску бизнесмена, передает 24 Канал.
Смотрите также На фоне критического состояния Кадырова: кого Путин назначит новым главой и что изменится в Чечне
Что известно о Владиславе Баумгертнере?
В сообщении полиции говорится о том, что 56-летний россиянин исчез еще 7 января по месту своего проживания в Лимассоле.
СМИ писали, что к его поискам привлекали авиацию. Впрочем, от этого пришлось временно отказаться из-за сильных штормов и ливней в регионов.
Баумгертнер занимал должность генерального директора "Уралкалия" в 2005 – 2010 и 2011 – 2013 годах.
РосСМИ рассказывают, что в августе 2013 по обвинению в злоупотреблении полномочиями он был арестован в Беларуси. Тогда Баумгертнер стал самым высоким российским топ-менеджером, взятым под стражу на белорусской территории.
Но уже в ноябре того же года бизнесмен был передан России и освобожден.
Последние годы тот проживал на Кипре.
Недавно умер руководитель того же "Уралкалия"
В августе 2025 года в России умер Дмитрий Осипов, председатель совета директоров "Уралкалия". Тогда в компании назвали смерть 59-летнего топ-менеджера "внезапной" и не уточнили причины.
Осипов с 2013 по 2020 год был гендиректором "Уралкалия", после чего возглавил производителя титана ВСМПО-Ависма, а в 2023 году вернулся в "Уралкалий" как руководитель совета директоров.
Интересно, что за последние несколько лет при загадочных обстоятельствах погибли по меньшей мере 17 топ-менеджеров крупных компаний России. Многие из них были связаны с энергетикой, химией и финансовыми структурами.