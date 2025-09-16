У Владивостоці ГУР помстилося окупантам, які вчиняли воєнні злочини в Україні, – джерела
- ГУР провело операцію біля Владивостока, ліквідувавши окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні.
- Російські військові збрехали про вибухи в частині, намагаючись приховати атаку.
Головне управління розвідки провело спеціальну оперпцію біля населеного пункту Щитова у Приморському краї Росії. Бійці змогли ліквідувати окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні.
Росіяни таким чином відчули помсту від українських захисників. Про це пише 24 Канал з посиланням на власні джерела в ГУР.
Дивіться також З 25 вижило 2: росіяни скаржаться на великі втрати в перехопленні ГУР
Як відбувалася операція у Владивостоці?
Операцію військові ГУР провели на місці, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Окупанти, які служать в цьому підрозділі, брали участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках. 155 бригада збройних сил Росії відома особливою жорстокістю, терором місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.
Вибухи на парковці пункту дислокації військових стався о 09:00 за місцевим часом. Російські пабліки публікують відео, на яких можна побачити купу техніки та співробітників спецслужб. Росіяни навіть підняли в небо вертоліт.
В’їзд до селища Щитова після атаки оточили. Було перекрито також район поблизу адміністративних будівель і автостоянок. Правоохоронці частково перекрили рух транспорту та перевіряють усі автомобілі. Ймовірно, вони здійснюють пошук диверсантів.
Росіяни прозвітували і про причину вибухів, мовляв, у частині стався "інцидент з газовим обладнанням". Цікаво, що люди зазначають – жодного газового обладнання в частині ніколи не було. Військові відхилили офіційну версію події та розповіли, що на об'єкті нібито йдуть навчання.
Варто зазначити! На картах це місце позначене як "склад". Насправді ж за цією адресою знаходиться в/ч 40159. Поруч розташовані кілька цивільних об'єктів — найближча до місця події школа.
В результаті ранкової атаки ГУР по ворогу у Владивостоці є загиблі та поранені російські військові. За свідченням очевидців на місці події присутні багато карет швидкої допомоги.
Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока,
– підсумувало джерело в ГУР.
Розвідники нагадують, що кожен окупант нестиме відповідальність за вчинені воєнні злочини на території України.
Подібні атаки українських захисників по ворогу
Уранці 30 травня у Десантній бухті Владивостока прогриміли сильні два вибухи – біля КПП і в місці перебування особового складу й командування військової частини. Ідеться про той самий район, на який була спрямована атака 16 вересня. Тоді для украження застосували вантажівки із вибухівкою та дрони. Російська сторона також зазначила, то в частині стався "вибух газу".
У ніч проти 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу. На об'єкті лунали вибухи та сталася велика пожежа. Цей об'єкт забезпечує російську армію паливом, адже виробляє понад 20 видів нафтопродуктів.
Сили оборони завдали удару по пунктах управління російських військ у Донецькій області. Там уражено особовий склад угруповання сил "Центр" і 41 загальновійськової армії сухопутних військ Росії.