Влетіли на 7 років за ґрати: Антикорупційний суд покарав трьох екссуддів-хабарників

Антикорупційні органи мають чергові успіхи. Їхню ефективність добре видно на контрасті з політично залежними, а тому малоефктивними, колегами.

Оскільки "зальотів" у чинної влади вистачає, розпочну з хороших новин. Політично залежні керівники Державного бюро розслідувань і міністр внутрішніх справ з'ясовують між собою, хто ж приховав відео ДТП з п'яним депутатом Олександром Трухіним.

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Тим часом Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд продовжують саджати корупціонерів.

ВАКС саджає корупціонерів

Впродовж двох днів (до написання блогу) Антикорупційний суд покарав в'язницею трьох екссуддів-хабарників. Корупціонери в мантіях влетіли за ґрати:

на 7,5 років;

на 7 років;

на 5,5 років.

Всі троє – з конфіскацією майна. Одному з тих суддів кайданки надягнули прямо в залі засідання ВАКС. Його інший колега вже теж – в кайданках, обох беруть під варту прямо в судовій залі. Мовиться про колишніх суддів Києва:

Андрія Новака;

Олександра Білика.

Антикорупційнв судді (Віктор Маслов, Леся Федорак та Ігор Строгий) відправили за ґрати на 7,5 років Новака, а Білик "відмотає сімочку". Повторюся, обидва з конфіскацією. Все це – за хабар у 8 тисяч доларів.



ВАКС покарав трьох суддів-хабарників / Фото "Слово і діло"

Третім суддею (нагадаю, за 2 дні), якого за підсумками розслідування НАБУ і САП засудили до тюрми, став суддя Ігор Мінаєв. Хабарник в мантії отримав 6 тисяч гривень за обіцянку не карати п'яного водія.

В підсумку Антикорупційний суд присудив йому 5,5 років за ґратами – за 6 тисяч гривень хабаря.

Суддя Мінаєв досі продовжує вершити правосуддя, тобто є чинним суддею. З залу Антикрусуду, де його визнали хабарником і засудили до тюрми, Мінаєв піде на роботу до суду й далі ухвалюватиме рішення іменем України.

В нього на найближчий час вже призначено 40 засідань. Все тому, що "зашкварена" Вища рада правосуддя його за кілька років так не відсторонила. Однак судова реформа почалася і, сподіваюся, що вже за рік таких огидних прикладів "кришування" судової мафії більше не буде.

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"Спливла" феєрична "прослушка"

Тепер до поганих новин. Їх, на жаль, так багато, що доведеться розбити на кілька блогів. Почну зі старої історії з депутатом від "слуг народу" Олександра Юрченко.

Він через посередника взяв 13 тисяч доларів за внесення поправок в законопроєкт. Антикорупційне бюро розслідування справи вже закінчило і передало її на розгляд в Антикорсуд. Власне під час слухання цієї справи там на днях і "спливла" феєрична "прослушка".

Повний випуск "Право на гідність": дивіться відео



Її зміст гарно описує норов, принаймні, частинки чинної влади. Далі будуть переважно цитати, пояснювати їх сенсу немає.

"Сприймай його як хворого товариша, я просто попередив",

– сказав посередник Іван Фіщенко про депутата Юрченка.

Далі той же Фіщенко вже про себе: "Ми дуже багаті. Дуже. Вкрай багаті". Власне про завдання депутата Юрченка: "подати правки – це х***я, а от проголосувати – зовсім інша справа". "Ми можемо подати туди хоч папірець із написами: "х*й, х*й, х*й”. Ось так прямо рядками", – прямо він сказав.



​Під час слухання справи Юрченка спливла розмова / Фото із фейсбуку нардепа

До речі, знаючи якість законодавчої роботи окремих депутатів, засвідчую правдивість викладеного. Часто їхні поправки так і виглядають, як бумажка зі словом на 3 літери.

Якщо комусь цікаво переглянути відповідні феєричні записи, їх можна прочитати на сайті ЦПК

Знаєте, читаючи ці убогі діалоги, я розумію чому Офіс Президента зриває призначення незалежного керівника САП. Щоправда, така стратегія не рятує команду Володимира Зеленського від постійних скандалів – доведено п'яною ДТП зі "Слугою народу" Трухіним.

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Як влада не намагалася "зам'яти" цю історію – нічого не вдалось. Все таємне рано чи пізно стає явним. Більше про історію з Трухіним і її сумні наслідки розповім в наступному блозі.