Арештували їх просто в залі суду й в тюрму відправили. Їх перед цим на гарячому прихопили – в отриманні хабаря у 8 тисяч доларів (за ухвалення вироку в цивільній справі), але їх не тільки викрили і на гарячому прихопили, але й за реальні ґрати відправили.

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Сталося це все завдяки нині існуючим антикорупційним органам. Зокрема, такий вирок суддям-хабарникам ухвалив Вищий антикорупційний суд України. І от знаєте – може і раніше в нас суддів на хабарях ловили і за ґрати відправляли, але я щось такого не пригадую.

Тому, як на мене, – це реально прецедент й іще один промінчик надії, що нинішню ментівско-суддівську мафію можна буде колись в Україні перемогти.

ДТП за участі Трухіна

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, вже понад добу тримає театральну паузу й ані словом не коментує журналістське розслідування по ДТП за участі Трухіна.



Монастирський не коментує ДТП з Трухіним / Фото 24 каналу

Це трохи дивно, адже в тому розслідуванні не тільки використане відео із нагрудної камери його підлеглого (патрульного поліцейського), але і прямо лунають обвинувачення з вуст журналістів на його адресу – що Монастирський це відео бачив іще пів року тому, мало не наступної доби після інциденту, і відтоді він його, виходить, приховував.

Але ж кажу – якихось коментарів на ці закиди із вуст міністра внутрішніх справ і дотепер чомусь немає.

Й в продовження теми Трухіна – сам депутат заявив, що при потребі – готовий скласти депутатський мандат. Мовляв, якщо решта команди будуть на цьому наполягати, то він таке зробить.

Ну і чесно кажучи, дійсно мені цікаво буде бачити як він добровільно йде з парламенту. Адже він, виявляється, мажоритарник. Відповідно, його можуть вигнати з партії та фракції, але депутатом він при цьому все одно лишатиметься.

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Й відібрати в нього мандат ніхто не може, він лише добровільно може його скласти. І от Трухін заявив, що готовий це зробити, а ще що йому дуже прикро за весь цей скандал і соромно за свою поведінку у "шоковому стані".

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Кузьміних оголосили у розшук

Ну і на завершення кримінальної рубрики про іще одного "слугу народу", викритого днями на хабарі, а тепер от оголошеного НАБУ у всеукраїнський розшук. Мовиться про Сергія Кузьміних – побачите його на вулиці – дзвоніть 102, можливо, буде вам винагорода.

Довідка. Цього депутата 6 днів тому прихопили на гарячому, коли він отримував хабар у розмірі пів мільйона гривень за допомогу в оборудці із медичним обладнанням.

Однак потім він десь дівся і не з'являється він до слідчих на допити. Ну і розшукати його на робочому місці правоохоронці не змогли – хоча це і не дивно, адже Верховна Рада на карантині до 15 лютого.