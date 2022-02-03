Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина. Водночас дивно, що уся ця історія дійшла до Національного антикорупційного бюро тільки зараз.

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"Щодо пропозиції хабаря, цих 150 тисяч, мені цікаво, бо з того відео, яке опублікували, там немає одного шматка. Це шматок, коли вони (поліцейський і Трухін – 24 канал) стоять на дорозі, розмовляють, він каже про ці 150 тисяч і як вони опиняються у лісі", – заявив журналіст.

За словами Щербини, потрібно, щоб НАБУ вивчало, які розмови відбувалися протягом цього часу і чи є цей фрагмент відео.

Мені трошки дивно, що ця історія дійшла до НАБУ тільки зараз, тому що викривач, який зробив заяву – співробітник патрульної поліції. Наскільки я розумію, заяв до НАБУ він не писав про пропонування хабаря, як і не писали його колеги,

– зауважив Щербина.

Тому у НАБУ зараз є багато роботи. Зокрема, з'ясувати, що ж насправді відбувалося увесь цей час.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що повністю підтримує позицію "Слуги народу" про вигнання Трухіна з лав партії. Він додав, що всі повинні відповідати за скоєне.

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ДТП за участі Трухіна: що відомо

Аварія сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві. Тоді постраждали 6 людей, серед них – Лучано Лучі, який є керівником комітету Української асоціації футболу.

Журналісти у лютому 2022 року оприлюднили нові резонансні деталі про аварію. Їх розповів правоохоронець, який одним з перших приїхав на місце події. ЗМІ також вперше показали кадри з нагрудної камери поліцейських.

Нардепа Олександра Трухіна 2 лютого вирішили виключити з партії "Слуга народу". Таке рішення ухвалила голова політсили Олена Шуляк.

У ДБР повідомили, що відео з перших хвилин після ДТП, яке опублікували журналісти, у них не було. Там також розповіли, що допитували працівника поліції, який надав ці кадри, але тоді він про них не розповідав.

Ірина Венедіктова прокоментувала справу про ДТП з нардепом Олександром Трухіним. Генпрокурорка вже направила у НАБУ доручення зареєструвати кримінальне провадження.

Олександр Трухін переконує, що хотів "якнайшвидше піти з місця аварії", а не намагався "втекти" чи "сховатися". Водночас він готовий скласти мандат, якщо команда та ситуація змусять це зробити.

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