Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина. В то же время удивительно, что вся эта история дошла до Национального антикоррупционного бюро только сейчас.
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"Относительно предложения взятки, этих 150 тысяч, мне интересно, потому что из того видео, которое опубликовали, там нет одного куска. Это кусок, когда они (полицейский и Трухин – 24 канал) стоят на дороге, говорят, он говорит об этих 150 тысячах и как они оказываются в лесу", – заявил журналист.
По словам Щербины, нужно, чтобы НАБУ изучало, какие разговоры проходили в течение этого времени и есть ли этот фрагмент видео.
Мне немного странно, что эта история дошла до НАБУ только сейчас, потому что разоблачитель, сделавший заявление – сотрудник патрульной полиции. Насколько я понимаю, заявлений в НАБУ он не писал о предложении взятки, как и не писали его коллеги,
– заметил Щербина.
Поэтому у НАБУ сейчас много работы. В частности, выяснить, что же действительно происходило все это время.
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ДТП с участием Трухина: что известно
- Авария произошла еще 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве. Тогда пострадали 6 человек, среди них – Лучано Лучи, руководитель комитета Украинской ассоциации футбола.
- Журналисты в феврале 2022 года обнародовали новые резонансные детали об аварии. Их рассказал правоохранитель, который одним из первых приехал на место происшествия. СМИ также впервые показали кадры с нагрудной камеры полицейских.
- Нардепа Александра Трухина 2 февраля решили исключить из партии "Слуга народа". Такое решение приняла глава политсилы Елена Шуляк.
- В ГБР сообщили, что видео с первых минут после ДТП, которое опубликовали журналисты, у них не было. Там также рассказали, что допрашивали сотрудника полиции, который предоставил эти кадры, но тогда он о них не рассказывал.
- Ирина Венедиктова прокомментировала дело о ДТП с нардепом Александром Трухиным. Генпрокурор уже направила в НАБУ поручение зарегистрировать уголовное производство.
- Александр Трухин убеждает, что хотел "быстрее уйти с места аварии", а не пытался "сбежать" или "скрыться". В то же время, он готов сдать мандат, если команда и ситуация заставят это сделать.
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