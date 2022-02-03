Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина. В то же время удивительно, что вся эта история дошла до Национального антикоррупционного бюро только сейчас.

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"Относительно предложения взятки, этих 150 тысяч, мне интересно, потому что из того видео, которое опубликовали, там нет одного куска. Это кусок, когда они (полицейский и Трухин – 24 канал) стоят на дороге, говорят, он говорит об этих 150 тысячах и как они оказываются в лесу", – заявил журналист.

По словам Щербины, нужно, чтобы НАБУ изучало, какие разговоры проходили в течение этого времени и есть ли этот фрагмент видео.

Мне немного странно, что эта история дошла до НАБУ только сейчас, потому что разоблачитель, сделавший заявление – сотрудник патрульной полиции. Насколько я понимаю, заявлений в НАБУ он не писал о предложении взятки, как и не писали его коллеги,

– заметил Щербина.

Поэтому у НАБУ сейчас много работы. В частности, выяснить, что же действительно происходило все это время.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает позицию "Слуги народа" об исключении Трухина из рядов партии. Он добавил, что все должны отвечать за содеянное.

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ДТП с участием Трухина: что известно

Авария произошла еще 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве. Тогда пострадали 6 человек, среди них – Лучано Лучи, руководитель комитета Украинской ассоциации футбола.

Журналисты в феврале 2022 года обнародовали новые резонансные детали об аварии. Их рассказал правоохранитель, который одним из первых приехал на место происшествия. СМИ также впервые показали кадры с нагрудной камеры полицейских.

Нардепа Александра Трухина 2 февраля решили исключить из партии "Слуга народа". Такое решение приняла глава политсилы Елена Шуляк.

В ГБР сообщили, что видео с первых минут после ДТП, которое опубликовали журналисты, у них не было. Там также рассказали, что допрашивали сотрудника полиции, который предоставил эти кадры, но тогда он о них не рассказывал.

Ирина Венедиктова прокомментировала дело о ДТП с нардепом Александром Трухиным. Генпрокурор уже направила в НАБУ поручение зарегистрировать уголовное производство.

Александр Трухин убеждает, что хотел "быстрее уйти с места аварии", а не пытался "сбежать" или "скрыться". В то же время, он готов сдать мандат, если команда и ситуация заставят это сделать.

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