Відповідне засідання відбулося 2 лютого. Судді досліджували відео та аудіо першої зустрічі Юрченка, його помічника Івана Фіщенка та детектива під прикриттям.

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Яку роль грав детектив НАБУ

Юрченко й Фіщенко знали детектива як Володимира Демченка. Перед ними він вдавав представника компанії із Нідерландів, яка нібито хотіла збудувати сміттєспалювальний завод під Києвом за 200 мільйонів євро.

Зверніть увагу! Демченка вже допитали у цій справі, але у ході закритого засідання. Через наявність ризиків до нього застосували заходи безпеки.

"Ми готові подати будь-які правки"

Судді вивчали, зокрема, відео першої зустрічі Юрченка, Фіщенка та Демченка. Поки нардепа ще не було, його помічник відгукувався про нього досить неоднозначно. "Сприймай його, як, ну хворого товариша. Я просто попередив", – зазначив він.

Фіщенко запевнив, що вони з Юрченком готові подати будь-які правки. Він розповів детективу, що живе у місті, але у приватному будинку. "Ми дуже багаті", – наголошував він своєму співрозмовнику.

Пізніше до чоловіків приєднався й сам нардеп. Він вихвалявся тим, що ЗМІ нібито пишуть про нього, як про людину, яка бореться за створення сміттєпереробної галузі в Україні.

У фракції я учитуюсь як спікер з екологічних питань. Я є головним стейкхолдером в історії сміття,

– стверджував політик.

Далі він заявив, що внесення потрібних правок – це "його територія, його гра і поле діяльності". Втім, усі подробиці постійно закликав обговорювати лише з Фіщенком. Нардеп говорив про це як про нібито "підтримку екології в Україні".

"Подати правки – х**ня"

Детектив поцікавився, якою є процедура внесення правок. Адже Юрченко саме планував їхати за кордон на відпочинок. У відповідь Фіщенко заспокоїв, що усі рішення можна вносити у системі електронного документообігу парламенту. Мовляв, не має значення, звідки їх вносити, якщо є електронний ключ. Колишній "слуга народу" не заперечував.

Втім, неофіційний помічник Юрченка був дещо обуреним. Він скаржився Демченку на те, що його юристи довго готують правки. "Це ж не баклажанну ікру готувати", – відповів йому детектив.

Подати правки – це х**ня. А от проголосувати – зовсім інша справа. Ми можемо подати хоч папірчик з написами "х*й". Ось так прямо,

– запевняв Фіщенко.

Парламентар все це підтверджував. Мовляв, найголовнішим є саме те, щоб ці правки підтримали. Крім цього, він стверджував, що з правоохоронцями проблеми не буде. "Просто беремо інвестиційну компанію, яка для втілення нашої мети сама працює з усіма органами", – пояснив він.

Фіщенко казав, що людям потрібні "плюшки"

Далі було досить довга й заплутана розмова про форму власності майбутнього заводу й "плюшки". Фіщенко наголошував, що їх потрібно роздати людям, які братимуть участь в процесі. "Це натяк", – прямо сказав він. Далі помічник Юрченка пояснив, що має на увазі "не ті плюшки, які просто віддав і забув". Мовляв, мовиться про інтерес у довгостроковій співпраці.

Демченко казав, що не розуміє, що це за "плюшки". Втім, пізніше підкреслив, що все зрозумів, але таке формулювання чує вперше. "Він ще не готовий бути депутатом, гроші, про "плюшки" нічого не розуміє", – відреагував Фіщенко, звертаючись, ймовірно, саме до Юрченка.

Зверніть увагу! Спочатку головуюча суддя не почула слова "гроші" на записі. Тоді його прослухали ще раз. Щонайменше одна із її колег підтвердила, що це слово там таки звучало.

Детектив під прикриттям наголосив, що "інвестори з Нідерландів" також не зрозуміють, що таке "плюшки". Мовляв, їм потрібна конкретика. Юрченко відповів, що можна використовувати вислів "допомогти екології".

Юрченко уникав слова "гроші"

Раніше у НАБУ оприлюднили відео розмови, яка відбулася між Демченком, Юрченком та Фіщенком за 2 дні після вищезгаданих подій. Там вони знову заговорили про "плюшки". Детектив стверджував, що з одного боку – все зрозуміло. "Але я не розумію, допомога екології, як це звучить. "Плюшки", так розумію – це бабки?", – уточнив він.

Помічник Юрченка підкреслив, що він говорить про це відкрито. Натомість нардеп нічого озвучувати не може. "Його слухають, постійно, усі. У нас було вже багато дуже моментів. Але він нічого взагалі", – додав Фіщенко. Коли Демченко перепитав, чи "допомога екології" – це про гроші, той відповів ствердно.

НАБУ показало запис розмови Юрченка, Фіщенка та детектива: дивіться відео



Коротко про справу Юрченка