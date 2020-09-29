Юрченко розповів, хто вніс за нього заставу у 3 мільйони гривень
Нардеп Олександр Юрченко розповів, що заставу для його виходу з СІЗО сплатили "небайдужі до ситуації з екологією люди". Окрім того, парламентар уточнив, що в жодному разі не збирається складати власний мандат.
Про це Юрченко розповів під будівлею Верховної Ради у коментарі "Радіо Свободі".
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Моя позиція – жодного злочину я не вчиняв. Жодних грошей я не брав і не вимагав. Заставу за мене внесли люди, які є небайдужі щодо ситуації, яка є з екологією на Київщині, безпосередньо займаються проблемами полігонів,
– сказав він.
Водночас Юрченко не став уточнювати прізвищ своїх благодійників. Він лише зазначив, що це люди небайдужі в правовій системі в Україні.
Також Юрченко заявив, що не збирається складати депутатський мандат, бо "його обрали люди і він має перед ними обов’язки".
"Я маю ці обов’язки виконувати. Ви ж бачите, мабуть, моя діяльність комусь заважає. Ми далі будемо боротися", – додав він.
Окрім того, Юрченко спростував інформацію про те, що у 2009 році вкрав із магазину кілька пляшок пива. Він пообіцяв, що незабаром офіційно спростує низку "фейків, поширених проти нього".
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Справа Юрченка: головне
- 15 вересня НАБУ опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику нардепа Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- За інформацією Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.
- 17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру для нардепа Юрченка. Окрім того, "Слуга народу" виключила його з фракції.
- Водночас президент Зеленський наголосив, що якщо Юрченко винний у злочині, його мають покарати зі всією передбачуваною законом суворістю.
- 21 вересня Юрченку обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму в понад 3 мільйони гривень. Згодом стало відомо, що заставу за політика сплатили, і він перебуває на волі.