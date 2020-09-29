Нардеп Олександр Юрченко розповів, що заставу для його виходу з СІЗО сплатили "небайдужі до ситуації з екологією люди". Окрім того, парламентар уточнив, що в жодному разі не збирається складати власний мандат.

Про це Юрченко розповів під будівлею Верховної Ради у коментарі "Радіо Свободі".

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Моя позиція – жодного злочину я не вчиняв. Жодних грошей я не брав і не вимагав. Заставу за мене внесли люди, які є небайдужі щодо ситуації, яка є з екологією на Київщині, безпосередньо займаються проблемами полігонів,

– сказав він.

Водночас Юрченко не став уточнювати прізвищ своїх благодійників. Він лише зазначив, що це люди небайдужі в правовій системі в Україні.

Також Юрченко заявив, що не збирається складати депутатський мандат, бо "його обрали люди і він має перед ними обов’язки".

"Я маю ці обов’язки виконувати. Ви ж бачите, мабуть, моя діяльність комусь заважає. Ми далі будемо боротися", – додав він.

Окрім того, Юрченко спростував інформацію про те, що у 2009 році вкрав із магазину кілька пляшок пива. Він пообіцяв, що незабаром офіційно спростує низку "фейків, поширених проти нього".

Довідка: Інформацію про те, що в 2009 році Юрченка затримували за спробу крадіжки чотирьох пляшок пива в київському супермаркеті поширив журналіст Юрій Бутусов.

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