Сміттєва мафія та упаковщики: Юрченко знайшов винних у своєму арешті – відео
Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов із СІЗО під заставу, заявляє, що не винен у жодних корупційних злочинах. Прицільна увага до нього та відкриття кримінального провадження, за словами парламентаря, пов’язані зі "сміттєвою мафією", якій він протистоїть.
Відеозвернення, у якому Юрченко розповідає про власну невинуватість, оприлюднене на фейсбук-сторінці нардепа.
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Я не вчиняв жодного злочину. Жодної неправомірної вигоди я не отримував, ні в кого нічого не вимагав та не спонукав нікого до надання мені грошових коштів. Стверджую, що не маю жодного відношення до інкримінованих мені злочинів,
– наголосив він.
Юрченко додав, що його слова підтверджують обшуки, під час яких працівники НАБУ нічого не знайшли.
"Кому це потрібно? Сміттєва мафія та "упаковщики", які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, декілька скликань не дають українському парламенту ухвалити профільні закони", – розповів він.
Окрім того, Юрченко пообіцяв не перешкоджати "всебічному, прозорому та об’єктивному досудовому розслідуванню", а також довести свою непричетність до інкримінованих правопорушень.
Юрченко розповів про власну невинуватість: відео
Головне про справу Юрченка:
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику нардепа від "Слуги народу" Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Зі слів члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, це був аванс за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала становити 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави. Проте генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що про підозру Юрченку повідомляти "ще рано".
- 17 вересня Венедіктова свою думку змінила та підозру для Юрченка таки підписала. Окрім того, "Слуга народу" виключила нардепа з фракції.
- 21 вересня Юрченку обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму в понад 3 мільйони гривень. Згодом стало відомо, що заставу за політика сплатили, і він перебуває на волі.