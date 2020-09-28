Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов із СІЗО під заставу, заявляє, що не винен у жодних корупційних злочинах. Прицільна увага до нього та відкриття кримінального провадження, за словами парламентаря, пов’язані зі "сміттєвою мафією", якій він протистоїть.

Відеозвернення, у якому Юрченко розповідає про власну невинуватість, оприлюднене на фейсбук-сторінці нардепа.

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Я не вчиняв жодного злочину. Жодної неправомірної вигоди я не отримував, ні в кого нічого не вимагав та не спонукав нікого до надання мені грошових коштів. Стверджую, що не маю жодного відношення до інкримінованих мені злочинів,

– наголосив він.

Юрченко додав, що його слова підтверджують обшуки, під час яких працівники НАБУ нічого не знайшли.

"Кому це потрібно? Сміттєва мафія та "упаковщики", які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, декілька скликань не дають українському парламенту ухвалити профільні закони", – розповів він.

Окрім того, Юрченко пообіцяв не перешкоджати "всебічному, прозорому та об’єктивному досудовому розслідуванню", а також довести свою непричетність до інкримінованих правопорушень.

Юрченко розповів про власну невинуватість: відео

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