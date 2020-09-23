Вищий антикорупційний суд заарештував майно нардепа Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабаря. За інформацією ЗМІ, під арешт потрапила нерухомість та готівкові кошти парламентаря від "Слуги народу".

Суд ухвалив рішення про арешт майна, аби забезпечити його майбутню конфіскацію. Про це інформує "Слово і Діло" з посиланням на джерела в антикорупційних органах. До теми "Слузі народу" Юрченку обрали запобіжний захід Чим володіє Юрченко: дані з декларації Квартира у Києві: Юрченку належить 33% помешкання площею 62 квадратних метри. Решта – власність батьків.

Юрченку належить 33% помешкання площею 62 квадратних метри. Решта – власність батьків. Готівка: 50 тисяч доларів – у самого Юрченка, ще 200 тисяч гривень – у його дружини.

50 тисяч доларів – у самого Юрченка, ще 200 тисяч гривень – у його дружини. Банківські рахунки: 5 тисяч гривень – в Юрченка. Зверніть увагу! 21 вересня ВАКС обрав Олександру Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На волю нардеп може вийти за умови внесення застави – понад 3 мільйони гривень. Головне про справу Юрченка: НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.

Ці гроші нардепу начебто заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Згодом мали додати ще 200 тисяч доларів.

Спочатку в Офісі генпрокурора заявляли, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна й генпрокуратура не отримувала матеріалів по цій справі.

Проте вже 17 вересня Венедіктова повідомила, що підозру Юрченку таки підписала.