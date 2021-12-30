Згідно з новим рішенням Вищого антикорупційного суду, колишній "слуга народу" повинен утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження та експертами. Термін дії зобов'язань встановлено до 28 лютого 2022 року включно.

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При цьому через те, що 21 грудня завершився термін, більше не діють раніше застосовані обов'язки:

прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду,

здати закордонний паспорт,

утриматися від спілкування з іншим обвинуваченим

Прокурор заздалегідь подавав клопотання про продовження цих обов'язків, але через об'єктивні причини (лікарняний головуючої судді Гавриленко) розглянути його банально не встигли,

– пояснили у ЦПК.

У Центрі протидії корупції також повідомили, що на засіданні досліджували листування неофіційного помічника Юрченка – Фіщенка із залегендованим агентом НАБУ Демченком.

Наприклад вони домовлялися про виїзд в Боярку дивитися земельну ділянку, де нібито мали будувати сміттєпереробний завод. На цю зустріч наче мав приїхати навіть мер міста.

Що ще відомо про листування

У листуваннях Фіщенко давав оцінку щодо Юрченка: "Він марнославніший невіглас. Просто всі хочуть грошей". Там же й обговорювалася сума хабаря ("10 + 3") за правки до законопроєкту.

Фіщенко підтвердив, що Юрченко погоджується з такою сумою, а пізніше надіслав скриншот з особистого кабінету нардепа на сайті ВРУ, де було підтвердження зареєстрованих змін до законопроєкту.

Зверніть увагу! Наступне засідання у цій справі призначене на 13:00 годину 11 січня 2022 року.

Справа Юрченка: що відомо