Согласно новому решению Высшего антикоррупционного суда, бывший "слуга народа" должен воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства и экспертами. Срок действия обязательств установлен до 28 февраля 2022 года включительно.

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При этом из-за того, что 21 декабря завершился срок, больше не действуют ранее примененные обязанности:

прибывать по вызову следователя, прокурора или суда,

сдать загранпаспорт,

воздержаться от общения с другим обвиняемым.

Прокурор заранее подавал ходатайство о продлении этих обязанностей, но по объективным причинам (больничный председательствующей судьи Гавриленко) рассмотреть его банально не успели,

– объяснили в ЦПК.

В Центре противодействия коррупции также сообщили, что на заседании исследовали переписку неофициального помощника Юрченко – Фищенко с залегендированным агентом НАБУ Демченко.

Например они договаривались о выезде в Боярку смотреть земельный участок, где якобы должны были строить мусороперерабатывающий завод. На эту встречу якобы должен был приехать даже мэр города.

Что еще известно о переписке

В переписках Фищенко давал оценку относительно Юрченко: "Он тщеславный невежда. Просто все хотят денег". Там же и обсуждалась сумма взятки ("10 + 3") за правки в законопроект.

Фищенко подтвердил, что Юрченко соглашается с такой суммой, а позже прислал скриншот из личного кабинета нардепа на сайте ВРУ, где было подтверждение зарегистрированных изменений законопроекта.

Обратите внимание! Следующее заседание по этому делу назначено на 13:00 11 января 2022 года.

Дело Юрченко: что известно