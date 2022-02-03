Соответствующее заседание состоялось 2 февраля. Судьи исследовали видео и аудио первой встречи Юрченко, его помощника Ивана Фищенко и детектива под прикрытием.

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Какую роль играл детектив НАБУ

Юрченко и Фищенко знали детектива как Владимира Демченко. Перед ними он изображал представителя компании из Нидерландов, которая якобы хотела построить мусоросжигательный завод под Киевом за 200 миллионов евро.

Обратите внимание! Демченко уже допросили по этому делу, но в ходе закрытого заседания. Из-за наличия рисков к нему применили меры безопасности.

"Мы готовы подать любые правки"

Судьи изучали, в частности, видео первой встречи Юрченко, Фищенко и Демченко. Пока нардепа еще не было, его помощник отзывался о нем весьма неоднозначно. "Воспринимай его, как, ну больного товарища. Я просто предупредил", – отметил он.

Фищенко заверил, что они с Юрченко готовы подать любые правки. Он рассказал детективу, что живет в городе, но в частном доме. "Мы очень богаты", – подчеркивал он своему собеседнику.

Позже к мужчинам присоединился и сам нардеп. Он хвастался тем, что СМИ якобы пишут о нем, как о человеке, который борется за создание мусороперерабатывающей отрасли в Украине.

Во фракции я числюсь, как спикер по экологическим вопросам. Я главный стейкхолдер в истории мусора,

– утверждал политик.

Далее он заявил, что внесение нужных правок – это "его территория, его игра и поле деятельности". Впрочем, все подробности постоянно призывал обсуждать только с Фищенко. Нардеп говорил об этом как о якобы "поддержке экологии в Украине".

"Подать правки – х**ня"

Детектив поинтересовался, какая процедура внесения правок. Так как Юрченко как раз планировал ехать за границу на отдых. В ответ Фищенко успокоил, что все решения можно вносить в системе электронного документооборота парламента. Мол, не имеет значения, откуда их вносить, если есть электронный ключ. Бывший "слуга народа" не возражал.

Впрочем, неофициальный помощник Юрченко был несколько возмущен. Он жаловался Демченко на то, что его юристы долго готовят правки. "Это же не баклажанную икру готовить", – ответил ему детектив.

Подать правки – это х**ня. А вот проголосовать – совсем другое дело. Мы можем подать хоть бумажку с надписями "х*й". Вот так прямо,

– уверял Фищенко.

Парламентарий все это подтверждал. Мол, самым главным является именно то, чтобы эти правки поддержали. Кроме этого, он утверждал, что с правоохранителями проблемы не будет. "Просто берем инвестиционную компанию, которая для воплощения нашей цели сама работает со всеми органами", – объяснил он.

Фищенко говорил, что людям нужны "плюшки"

Дальше был довольно длинный и запутанный разговор о форме собственности будущего завода и "плюшках". Фищенко подчеркивал, что их нужно раздать людям, которые будут участвовать в процессе. "Это намек", – прямо сказал он. Далее помощник Юрченко объяснил, что имеет в виду "не те плюшки, которые просто отдал и забыл". Мол, речь идет об интересе в долгосрочном сотрудничестве.

Демченко говорил, что не понимает, что это за "плюшки". Впрочем, позже подчеркнул, что все понял, но такую формулировку слышит впервые. "Он еще не готов быть депутатом, деньги, о "плюшках" ничего не понимает", – отреагировал Фищенко, обращаясь, вероятно, именно к Юрченко.

Обратите внимание! Сначала председательствующая судья не услышала слова "деньги" на записи. Тогда ее прослушали еще раз. По меньшей мере одна из ее коллег подтвердила, что это слово там все-таки звучало.

Детектив под прикрытием отметил, что "инвесторы из Нидерландов" тоже не поймут, что такое "плюшки". Мол, им нужна конкретика. Юрченко ответил, что можно использовать выражение "помочь экологии".

Юрченко избегал слова "деньги"

Ранее в НАБУ обнародовали видео разговора, который состоялся между Демченко, Юрченко и Фищенко через 2 дня после вышеупомянутых событий. Там они снова заговорили о "плюшках". Детектив утверждал, что с одной стороны – все понятно. "Но я не понимаю, помощь экологии, как это звучит. "Плюшки", так понимаю – это бабки?", – уточнил он.

Помощник Юрченко подчеркнул, что он говорит об этом открыто. Между тем нардеп ничего озвучивать не может. "Его слушают, постоянно, все. У нас было уже много очень моментов. Но он ничего вообще", – добавил Фищенко. Когда Демченко переспросил, "помощь экологии" – это о деньгах, тот ответил утвердительно.

НАБУ показало запись разговора Юрченко, Фищенко и детектива: смотрите видео

Коротко о деле Юрченко