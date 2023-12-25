Нарощує бойову спроможність: ВМС Ірану отримало далекобійні ракети та вертольоти
Джерело:Reuters
Державні ЗМІ Ірану стверджують, що іранські військово-морські сили отримали потужні далекобійні крилаті ракети. Вони також повідомили про озброєння розвідувальними вертольотами.
Повідомлення оприлюднили після того, як 23 грудня Сполучені Штати звинуватили Іран в атаці танкера з хімікатами в Індійському океані безпілотником.
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Військово-морські сили Ірану отримали нову зброю
За словами очільника ВМС Ірану Шахрама Ірані, мовиться про крилаті ракети під назвою Talayieh.
Крилата ракета Talaeiyeh має дальність понад 1000 кілометрів і є розумною ракетою, яка може змінювати цілі в середині польоту,
– цитує міністра Reuters.
Шахрам Ірані також розповів, що серед нової зброї, доданої до арсеналу військово-морського флоту, були розвідувальні гелікоптери, безпілотники та морські крилаті ракети.
За словами чиновника, вся техніка була розроблена і вироблена іранською військовою промисловістю.
Співпраця Ірану з Росією: останні новини
- 5 грудня глава МЗС Росії Сергій Лавров під час зустрічі з іранським колегою в Москві заявив, що вони уклали договір про взаємодопомогу у протистоянні санкціям колективного Заходу. Зустріч сторін відбувалася у Москві.
- 7 грудня Владімір Путін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Райсі у Москві. За словами колишнього працівника КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, обидві держави становлять небезпеку не лише для України, а й для світу. Під час зустрічі з Путіним президент Ірану Раїсі заявив, що взаємодія Росії та Ірану "просувається добре", а самі країни "можуть зробити додаткові кроки для розвитку відносин".
- Відомо, що Іран постачає Росії свої безпілотники, а також дав ліцензію на виробництво цих БпЛА просто на її території. Можливо, також передає країні-агресорці якісь електронні компоненти, які вона не може знайти в іншому місці. Крім того, Росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети. Водночас Тегеран отримує від Москви продовольство, а також сподівається на підтримку його ядерної програми.
- 9 грудня в Офісі Генпрокурора повідомили, що дрони-камікадзе для Росії виготовляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Експерти вже на всі 100% ідентифікували, що російська "Герань" це іранські Shahed.