Силами та засобами ВМС було знищено ворожий пункт базування БпЛА у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Мінус 790 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 22 серпня

Що відомо про знищення пункту базування БпЛА "Форпост"?

ВМС ЗСУ знищили пункт базування БпЛА "Форпост" (Mohajer-6) на аеродромі "Херсонес" у Севастополі, на території тимчасово окупованого Криму.

Зафіксовано ураження БпЛА, що росіяни використовували для "висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря".

За результатами удару було уражено до трьох БпЛА Mohajer-6 та два БпЛА "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря,

– ідеться в повідомленні.

Дивіться також ГУР знищили ворожий катер біля Залізного Порту: ліквідовано усіх членів екіпажу

Втрати росіян: останні новини