ВМС знищили пункт базування БпЛА "Форпост" на аеродромі "Херсонес" у Севастополі
- ВМС завдали удару по ворожому пункту базування БпЛА.
- Силами та засобами ВМС було знищено пункт базування БпЛА "Форпост" на аеродромі "Херсонес" у Севастополі.
Силами та засобами ВМС було знищено ворожий пункт базування БпЛА у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Мінус 790 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 22 серпня
Що відомо про знищення пункту базування БпЛА "Форпост"?
ВМС ЗСУ знищили пункт базування БпЛА "Форпост" (Mohajer-6) на аеродромі "Херсонес" у Севастополі, на території тимчасово окупованого Криму.
Зафіксовано ураження БпЛА, що росіяни використовували для "висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря".
За результатами удару було уражено до трьох БпЛА Mohajer-6 та два БпЛА "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря,
– ідеться в повідомленні.
Дивіться також ГУР знищили ворожий катер біля Залізного Порту: ліквідовано усіх членів екіпажу
Втрати росіян: останні новини
Воєнна розвідка України провела чергову успішну операцію в Чорному морі. Так, морський дрон ГУР у бухті Новоросійска знищив 5 елітних російських водолазів.
Нагадаємо, в четвер, 21 серпня, ССО ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Відомо, що спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.
Цієї ж ночі (21 серпня) було уражено і Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Росії, та ще низку важливих об'єктів окупантів.
Зокрема, Сили оборони уразили склад БпЛА і логістичний хаб ворога у тимчасово окупованому Донецьку. Також було зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області Росії.