У мережі писали про воду в Києві за графіками: чи правда це

Після жорстокої атаки на столицю вночі та зранку 25 листопада в Києві були екстрені відключення та проблеми з теплом. Утім, в телеграм-каналах були й повідомлення про подачу води за графіками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київводоканал.

Чи правда, що в Києві ввели графіки подачі води 25 листопада?

Декілька телеграм-каналів ширили інформацію, нібито в столиці після атаки вперше запровадили графіки відключення води. Мовляв, 25 листопада воду подаватимуть погодинно, а щоб дізнатися деталі, слід підписатися на якийсь телеграм-канал за наведеним лінком.



Схема передбачала, що житель Києва відшукає свій район і підпишеться на канал / Скриншот 24 Каналу



Також мовилося і про певні "зони" відключень, і те, що обмеження торкнуться й Київщини / Скриншот 24 Каналу

Судячи зі спостережень 24 Каналу, в цій схемі взяли участь великі телеграм-канали, які пишуть про ДТП і про відключення світла.

У Київводоканалі відреагували жорстко, але, на жаль, не дуже оперативно – аж удень. Тоді як неправдиву інформацію в мережі поширили вже зранку.

У деяких телеграм-каналах зараз поширюють "новину" про нібито погодинні відключення води в Києві у зв'язку з обстрілами. Це фейк і клікбейт, розрахований на ваші емоції та вигаданий для збільшення переглядів телеграм-каналів. Жодних графіків подачі води у столиці не було запроваджено! Водопостачання здійснюється у звичайному режимі,

– написали у водоканалі.

Там закликали споживачів:

не довіряти неперевіреним телеграм-каналам;

не переходити за підозрілими посиланнями;

не поширювати неперевірену інформацію;

перевіряти інформацію лише в офіційних джерелах:

на сайті Київводоканалу, нашій сторінці у Facebook, та на офіційних медіаресурсах КМДА.

А ЗМІ попросили "не створювати і не поширювати неперевірену та завідомо неправдиву інформацію у цей і без того складний для всіх нас період".

Зверніть увагу! Уночі Віталій Кличко написав, що в деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням. Зранку в ДТЕК інформували, що запровадили екстрені відключення на лівому березі столиці, а потім і в Броварському та Бориспільському районах Київщини. Імовірно, недоброчесні телеграм-канали вирішили скористатися загальною нервозністю.



Зауважимо, що така схема не нова – її використовують задля прибутку, маніпулюючи повідомленнями на кшталт "дивіться онлайн-карту прольоту ракет", "канал N ще вчора повідомив, що Київ буде під атакою, підпишіться, щоб знати" тощо. Видання "Тексти" оприлюднило велике розслідування на цю тему. Про шахрайські схеми в Telegram, до яких вдаються в особистому листуванні, повідомляв Центр демократії та верховенства права.

Вода за графіками була в іншому місті

А от де точно була вода за графіками, то це в Харкові. Росіяни напередодні влучили по підстанції АТ "Харківобленерго", від якої залежала робота насосних станцій та обладнання для подачі води до міста. Тому вирішили спрямувати потужності на підтримання тепла, а воду обмежити.

Мовилося навіть, що без води залишилося 60% харків'ян. У міській раді обіцяти поновити все до дев'ятої вечора, втім попереджали: вночі можливі нові відключення.