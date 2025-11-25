В сети писали о воде в Киеве по графикам: правда ли это
- В сети писали о введении графиков подачи воды в Киеве после атаки.
- Киевводоканал прокомментировал, правда ли это.
После жестокой атаки на столицу ночью и утром 25 ноября в Киеве были экстренные отключения и проблемы с теплом. Впрочем, в телеграм-каналах были и сообщения о подаче воды по графикам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевводоканал.
Смотрите также Массированная атака на Киев: ГСЧС завершила работы
Правда ли, что в Киеве ввели графики подачи воды 25 ноября?
Несколько телеграм-каналов распространяли информацию, якобы в столице после атаки впервые ввели графики отключения воды. Мол, 25 ноября воду будут подавать почасово, а чтобы узнать детали, следует подписаться на какой-то телеграм-канал по приведенной ссылке.
Схема предусматривала, что житель Киева отыщет свой район и подпишется на канал / Скриншот 24 Канала
Также говорилось и об определенных "зонах" отключений, и то, что ограничения коснутся и Киевщины / Скриншот 24 Канала
Судя по наблюдениям 24 Канала, в этой схеме приняли участие крупные телеграм-каналы, которые пишут о ДТП и об отключении света.
В Киевводоканале отреагировали жестко, но, к сожалению, не очень оперативно – только днем. Тогда как ложную информацию в сети распространили уже утром.
В некоторых телеграм-каналах сейчас распространяют "новость" о якобы почасовых отключениях воды в Киеве в связи с обстрелами. Это фейк и кликбейт, рассчитанный на ваши эмоции и придуманный для увеличения просмотров телеграм-каналов. Никаких графиков подачи воды в столице не было введено! Водоснабжение осуществляется в обычном режиме,
– написали в водоканале.
Там призвали потребителей:
- не доверять непроверенным телеграм-каналам;
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не распространять непроверенную информацию;
- проверять информацию только в официальных источниках:
- на сайте Киевводоканала, нашей странице в Facebook, и на официальных медиаресурсах КГГА.
А СМИ попросили "не создавать и не распространять непроверенную и заведомо ложную информацию в этот и без того сложный для всех нас период".
Обратите внимание! Ночью Виталий Кличко написал, что в некоторых районах столицы перебои с энерго- и водоснабжением. Утром в ДТЭК информировали, что ввели экстренные отключения на левом берегу столицы, а затем и в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Вероятно, недобросовестные телеграм-каналы решили воспользоваться общей нервозностью.
Заметим, что такая схема не нова – ее используют для получения прибыли, манипулируя сообщениями вроде "смотрите онлайн-карту пролета ракет", "канал N еще вчера сообщил, что Киев будет под атакой, подпишитесь, чтобы знать" и тому подобное. Издание "Тексты" обнародовало большое расследование на эту тему. О мошеннических схемах в Telegram, к которым прибегают в личной переписке, сообщал Центр демократии и верховенства права.
Вода по графикам была в другом городе
А вот где точно была вода по графикам, так это в Харькове. Россияне накануне попали по подстанции АО "Харьковоблэнерго", от которой зависела работа насосных станций и оборудования для подачи воды в город. Поэтому решили направить мощности на поддержание тепла, а воду ограничить.
Говорилось даже, что без воды осталось 60% харьковчан. В городском совете обещали восстановить все до девяти вечера, впрочем предупреждали: ночью возможны новые отключения.