У Харкові запровадили графіки подачі води: яка причина та коли все налагодиться

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що 25 листопада в місті воду подають за графіками. У міській раді назвали терміни відновлення водопостачання, водночас попередили про можливі повторні відключення вночі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Чому в Харкові подають воду по графіках?

За словами Терехова, причина – в російських ударах по місту напередодні.

Сьогодні вночі ворог запустив 10 "Шахедів", які розтрощили трансформаторну підстанцію, яка була головною в обленерго щодо заживлення електропостачання для того, щоб у Харкова була вода. Ми перейшли на власну генерацію, сьогодні ми подаємо воду по графіку для Харкова,

– сказав він.

Очільник міста запевнив: служби працюють над тим, щоб Харків був із водою.

Вода з'явиться увечері, але вночі можливі повторні відключення

У Харківській міській раді розповіли про ситуацію.

"Під час нічної атаки в Харківській області була уражена підстанція АТ "Харківобленерго", від якої залежала робота насосних станцій та обладнання для подачі води до міста. Через це частина районів Харкова тимчасово залишилася без води", – пояснили там.

Воду подають переважно на нижні поверхи, а потужності спрямували на підтримання теплопостачання.

Зараз вода подається частині споживачів Новобаварського, Холодногірського, Шевченківського, Київського та Основ'янського районів. (…) Підприємство планує дати воду всім споживачам, які її ще не мають, орієнтовно в проміжку між 19:30 і 21:00. Водночас уночі можливі повторні відключення, оскільки профільні служби вимушені продовжувати роботи, необхідні для повної стабілізації ситуації,

– акцентували в міській раді.

Інші заяви представників влади щодо ситуації з водою у Харкові

У пресслужбі міської ради говорять, що зараз близько 60% абонентів у Харкові забезпечені водою. Та в деяких районах ввели тимчасові обмеження, там знижено тиск через ремонтні роботи.

Керівник ОВА Олег Синєгубов сказав: внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі 24 листопада в Чугуєві близько 25 тисяч абонентів були аварійно відключені від електропостачання. А в Харкові обмежили водопостачання.

"Ввечері 24 листопада у міській раді повідомляли, що вночі у Харкові не буде води через перепідключення систем водопостачання, які необхідно провести після ударів Росії в області. Вночі 25 листопада міська рада опублікувала повідомлення, що подачу води в Харкові планують забезпечити з 06:30 до 09:00. Після цього в окремих районах можливі подальші обмеження, оскільки ремонтні та регламентні роботи триватимуть протягом дня, зазначили в мерії", – розповіли в Суспільному.

Зверніть увагу! Вдень у Харкові знову була низка вибухів. Імовірно, мова про атаку на Харківщину, а саме про 3 влучання на території Малоданилівської громади. Удар авіабомби пошкодив лінії живлення одного з населених пунктів.

У Києві були фейки про погодинну подачу води

Після атаки вночі та зранку 25 листопада в столиці запровадили аварійні відключення світла на лівому березі.

Деякі телеграм-канали вирішили скористатися цим і запустили фейк, ніби воду теж подаватимуть за графіками.

У Київводоканалі спростували цю інформацію. "Це фейк і клікбейт, розрахований на ваші емоції та вигаданий для збільшення переглядів телеграм-каналів. Жодних графіків подачі води у столиці не було запроваджено! Водопостачання здійснюється у звичайному режимі", – наголосили там.