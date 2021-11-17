Був одним із 14, хто вижив під Волновахою: на Волині наклав на себе руки ветеран АТО
Джерело:"Район"
На Волині наклав на себе руки ветеран АТО Андрій Стягов. Він був одним із 14 бійців, які вижили після важких боїв поблизу Волновахи.
Трагедія сталась 13 листопада у місті Рожище, звідки й походив Андрій Стягов. У поліції інформацію підтвердили.
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Мертвого Стягова знайшли повішеним у дворі домогосподарства. Слідів насильства при поверхневому огляді не виявили. Тіло ветерана АТО направили на судово-медичну експертизу.
Що відомо про Андрія Стягова
Андрій Стягов народився у 1993 році. У віці 21 року він вперше відправився у зону антитерористичної операції. Служив контрактником, тому потрапив у зону бойових дій одним з перших.
Стягов став одним із тих 14 українських захисників, яким вдалось вижити під Волновахою. Однак там він отримав контузію. Після лікування чоловік знову відправився у зону АТО.Важливо! Теракт під Волновахою відбувся 13 січня 2015. Тоді проросійські бойовики обстріляли рейсовий автобус. Внаслідок атаки відразу загинули 12 осіб.
Під час бою під Савур-Могилою та Оленівкою захисник отримав поранення, тому потрапив у госпіталь в Луцьку. Після лікування він пішов у військову частину у Володимирі-Волинському.Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким бійця.
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