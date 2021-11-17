Був одним із 14, хто вижив під Волновахою: на Волині наклав на себе руки ветеран АТО

На Волині наклав на себе руки ветеран АТО Андрій Стягов. Він був одним із 14 бійців, які вижили після важких боїв поблизу Волновахи.

Трагедія сталась 13 листопада у місті Рожище, звідки й походив Андрій Стягов. У поліції інформацію підтвердили.

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Мертвого Стягова знайшли повішеним у дворі домогосподарства. Слідів насильства при поверхневому огляді не виявили. Тіло ветерана АТО направили на судово-медичну експертизу.

Що відомо про Андрія Стягова

Андрій Стягов народився у 1993 році. У віці 21 року він вперше відправився у зону антитерористичної операції. Служив контрактником, тому потрапив у зону бойових дій одним з перших.

Стягов став одним із тих 14 українських захисників, яким вдалось вижити під Волновахою. Однак там він отримав контузію. Після лікування чоловік знову відправився у зону АТО.

Теракт під Волновахою відбувся 13 січня 2015. Тоді проросійські бойовики обстріляли рейсовий автобус. Внаслідок атаки відразу загинули 12 осіб.

Під час бою під Савур-Могилою та Оленівкою захисник отримав поранення, тому потрапив у госпіталь в Луцьку. Після лікування він пішов у військову частину у Володимирі-Волинському.

Втрата українських воїнів: останні новини

12 листопада на Донбасі загинули 2 українських захисників.

Ними виявились підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович.

На Донеччині 10 листопада помер український воїн із Кіровоградщини.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким бійця.