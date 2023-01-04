Степан Бандера досі ворог для Польщі: історик пояснив причину

Війна Росії проти України об'єднала не тільки українців, а й спонукала польське суспільство переглянути своє ставлення до Українців. Польща надала неабияку допомогу українцям на рівні держави та суспільства, але деякі польські популісти намагаються маніпулювати історичними фактами на темі постаті Степана Бандери.

Про це 24 Каналу розповів історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак. За його словами, неоднозначне ставлення до Героя України Степана Бандери стосується не усіх поляків, а лише керівної партії, яка загострювала суперечки з Україною.

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Популізм у Польщі

Ярослав Грицак розповів, що польська керівна партія "Право і справедливість" прийшла до влади на популістських лозунгах і "завогнила" історичну війну. На думку історика, якби не було війни між Україною та Росією, суперечки довкола історичних подій Польщі та України продовжувались би.

Також Грицак вважає, що позиція нинішнього уряду Польщі в підтримці України полягає більшою мірою в ставленні самих поляків до українців і вони допомагають Україні через тиск польського суспільства.

Я ціную позицію теперішнього уряду, але треба розуміти, що уряд це робить не сам по собі, а, тому що є тиск польського суспільства, який виходить поза межі історичної пам'яті,

– сказав історик.

Ярослав Грицак переконаний, що польське суспільство розуміє, що українці борються за справедливу справу та захищають самих поляків, а тому й допомагають українцям на всіх рівнях.

Окрім цього професор нагадав, що цього року в Польщі відбудуться вибори, на яких всі шанси здобути перемогу має опозиційна партія "Громадянська платформа", яка має зовсім протилежну позицію щодо історичної політики.

Чому в Польщі негативно ставляться до Степана Бандери

Для українців Степан Бандера – герой та символ боротьби проти Радянського Союзу, російського та німецького імперіалізму у 20 столітті, ідеолог становлення незалежної української держави.

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Поляки сприймають Степана Бандеру через призму подій Волинської трагедії, коли відбувались обопільні етнічні чистки польського та українського населення під час Другої світової війни на території Волині.

Попри це, як говорить Ярослав Грицак, багато поляків розуміють, що зараз не на часі виясняти історичні розбіжності та ставити ці історичні події в основу польської політики щодо України.

Всі популісти ставлять історію на перше місце, зрештою, як і Владімір Путін. Різниця тільки в тому, що польські популісти розуміють, що таке російська загроза,

– зазначив публіцист.

Також історик зазначив, що деякі поляки розуміють, що образ Бандери не є антипольським, і ніхто з українців не пов'язує його образ з необхідністю вбивати поляків. Багато хто намагається донести це до свого оточення.

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