Степан Бандера до сих пор враг для Польши: историк объяснил причину

Война России против Украины объединила не только украинцев, но и побудила польское общество пересмотреть свое отношение к украинцам. Польша оказала значительную помощь украинцам на уровне государства и общества, но некоторые польские популисты пытаются манипулировать историческими фактами на теме фигуры Степана Бандеры.

Об этом 24 Каналу рассказал историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. По его словам, неоднозначное отношение к Герою Украины Степану Бандере касается не всех поляков, а только руководящей партии, обострявшей споры с Украиной.

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Популизм в Польше

Ярослав Грицак рассказал, что польская руководящая партия "Право и справедливость" пришла к власти на популистских лозунгах и "подожгла" историческую войну. По мнению историка, если бы не было войны между Украиной и Россией, споры вокруг исторических событий Польши и Украины продолжались бы.

Также Грицак считает, что позиция нынешнего правительства Польши в поддержке Украины в большей степени заключается в отношении самих поляков к украинцам и они помогают Украине из-за давления польского общества.

Я ценю позицию нынешнего правительства, но надо понимать, что правительство это делает не само по себе, а потому, что есть давление польского общества, выходящего за пределы исторической памяти,

– сказал историк.

Ярослав Грицак убежден, что польское общество понимает, что украинцы борются за справедливое дело и защищают самих поляков, а потому помогают украинцам на всех уровнях.

Кроме этого, профессор напомнил, что в этом году в Польше состоятся выборы, на которых все шансы одержать победу имеет оппозиционная партия "Гражданская платформа", которая имеет совершенно противоположную позицию по исторической политике.

Почему в Польше негативно относятся к Степану Бандере

Для украинцев Степан Бандера – герой и символ борьбы против Советского Союза, русского и германского империализма в 20 веке, идеолог становления независимого украинского государства.

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Поляки воспринимают Степана Бандеру через призму событий Волынской трагедии, когда происходили этнические чистки польского и украинского населения во время Второй мировой войны на территории Волыни.

Несмотря на это, как говорит Ярослав Грицак, многие поляки понимают, что сейчас не время выяснять исторические разногласия и ставить эти исторические события в основу польской политики в отношении Украины.

Все популисты ставят историю на первое место, в конце концов, как и Владимир Путин. Разница только в том, что польские популисты понимают, что такое российская угроза.

– отметил публицист.

Также историк отметил, что некоторые поляки понимают, что образ Бандеры не антипольский, и никто из украинцев не связывает его образ с необходимостью убивать поляков. Многие пытаются донести это до своего окружения.

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