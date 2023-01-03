1 января в твиттере и телеграм-канале Верховной Рады опубликовали фотографию главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного под портретом проводника УПА. Сообщение сопровождали цитаты Бандеры.

К теме Идеолог украинского национализма, убитый по приказу Хрущева: 114 лет со дня рождения Бандеры

В Польше назвали Бандеру идеологом "преступных времен"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что к любой героизации или даже упоминания о Бандере Польша относится "крайне критично, очень-очень негативно". Премьер назвал проводника ОУН "идеологом преступных времен, времен войны", когда произошли "страшные украинские преступления". Он заявил, что обязательно поговорит об этом с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Справка. Сообщение Верховной Рады с цитатами Бандеры:



"Когда среди хлеба и свободы народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ избирает свободу, у него будет хлеб, выращенный им самим и никем не отнятый… Полной и высшей победой украинского национализма будет состояние, когда российская империя перестанет существовать. В настоящее время идет борьба против Российской империи. И эти директивы Степана Бандеры хорошо известны главнокомандующему Вооруженными Силами."

Впоследствии заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик сказал, что сообщение с твиттера Верховной Рады исчезло после разговора премьеров обеих стран.

Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу дать понять, что со стороны польского государства неприемлемо чествование Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, убившего десятки тысяч поляков на Волыни,

– сказал он.

Муларчик заявил, что украинцы должны осознавать, что то, что сейчас делают польское правительство и поляки, имеет гораздо большее значение для независимой и суверенной Украины. При этом он добавил, что у поляков "впереди еще есть работа", поскольку, по его мнению, многие украинцы не знают о событиях на Волыни.

Я убежден, что придет время, когда этот вопрос будет прояснен в отношениях между нашими странами,

– сказал Муларчик.

Виноват ли Бандера в Волынской трагедии: черная страница в истории, которая никак не найдет прояснения