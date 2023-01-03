1 січня у твітері та у телеграм-каналі Верховної Ради опублікували фотографію головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного під портретом провідника УПА. Допис супроводжували цитати Бандери.

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У Польщі назвали Бандеру ідеологом "злочинних часів"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що до будь-якої героїзації чи навіть згадки про Бандеру Польща ставиться "вкрай критично, дуже-дуже негативно". Прем'єр назвав провідника ОУН "ідеологом злочинних часів, часів війни", коли відбулись "страшні українські злочини". Він заявив, що неодмінно поговорить про це з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Довідка. Допис Верховної Ради з цитатами Бандери:



"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі й хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний… Повною і найвищою перемогою українського націоналізму буде стан, коли російська імперія перестане існувати. Нині триває боротьба проти Російської імперії. І ці директиви Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних Сил".

Згодом заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик сказав, що допис з твітера Верховної Ради зник після розмови прем'єрів обох країн.

Це знак того, що українці дослухалися до нашого голосу. Хочу дати зрозуміти, що з боку польської держави неприйнятне вшанування Степана Бандери, ідеолога українських націоналістів, який убив десятки тисяч поляків на Волині,

– сказав він.

Муларчик заявив, що українці мають усвідомлювати, що те, що зараз роблять польський уряд та поляки, має значно більше значення для незалежної й суверенної України. При цьому він додав, що поляки "попереду ще мають роботу", оскільки, на його думку, багато українців не знають про події на Волині.

Я переконаний, що настане час, коли це питання буде прояснено у відносинах між нашими країнами,

– сказав Муларчик.

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