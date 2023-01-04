Об этом 24 Каналу рассказал историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. По его словам, неоднозначное отношение к Герою Украины Степану Бандере касается не всех поляков, а только руководящей партии, обострявшей споры с Украиной.
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Популизм в Польше
Ярослав Грицак рассказал, что польская руководящая партия "Право и справедливость" пришла к власти на популистских лозунгах и "подожгла" историческую войну. По мнению историка, если бы не было войны между Украиной и Россией, споры вокруг исторических событий Польши и Украины продолжались бы.
Также Грицак считает, что позиция нынешнего правительства Польши в поддержке Украины в большей степени заключается в отношении самих поляков к украинцам и они помогают Украине из-за давления польского общества.
Я ценю позицию нынешнего правительства, но надо понимать, что правительство это делает не само по себе, а потому, что есть давление польского общества, выходящего за пределы исторической памяти,
– сказал историк.
Ярослав Грицак убежден, что польское общество понимает, что украинцы борются за справедливое дело и защищают самих поляков, а потому помогают украинцам на всех уровнях.
Кроме этого, профессор напомнил, что в этом году в Польше состоятся выборы, на которых все шансы одержать победу имеет оппозиционная партия "Гражданская платформа", которая имеет совершенно противоположную позицию по исторической политике.
Почему в Польше негативно относятся к Степану Бандере
Для украинцев Степан Бандера – герой и символ борьбы против Советского Союза, русского и германского империализма в 20 веке, идеолог становления независимого украинского государства.
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Поляки воспринимают Степана Бандеру через призму событий Волынской трагедии, когда происходили этнические чистки польского и украинского населения во время Второй мировой войны на территории Волыни.
Несмотря на это, как говорит Ярослав Грицак, многие поляки понимают, что сейчас не время выяснять исторические разногласия и ставить эти исторические события в основу польской политики в отношении Украины.
Все популисты ставят историю на первое место, в конце концов, как и Владимир Путин. Разница только в том, что польские популисты понимают, что такое российская угроза.
– отметил публицист.
Также историк отметил, что некоторые поляки понимают, что образ Бандеры не антипольский, и никто из украинцев не связывает его образ с необходимостью убивать поляков. Многие пытаются донести это до своего окружения.
Главные факты о Степане Бандере
- 1 января исполнилось 114 лет с момента рождения главного врага России и СССР. И хотя России на момент деятельности Степана Бандеры не существовало, он стал образом враждебных украинцев в современном русском нацистском государстве.
- Степан Бандера сражался против польских, советских и немецких захватчиков в первой половине 20 века. Организация украинских националистов и ее революционное крыло, в котором Степан Бандера боролся за независимость Украины, стала символом героической борьбы украинцев за свое государство.
- Бандера также активно боролся и против польского владычества на украинских землях. За это его возненавидели в Польше.
- Героя Украины убили в Мюнхене в 1959 году по приказу из Москвы. Немецкий Верховный Суд в Карлсруэ утвердил, что главным обвиняемым в убийстве Бандеры является советское правительство.