"За реформи не карають": Верховний суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

Вищий антикорупційний суд декілька років тому виніс виправдальний вирок колишньому міністру інфраструктури Володимирові Омеляну. Згодом таке ж рішення ухвалив Верховний суд. Стосується воно справи про зменшення портових зборів.

Володимир Омелян був міністром інфраструктури з 2016 по 2019 рік. Під час перебування на посаді він зменшив портовий збір на 20% у 2017 році, внаслідок чого, як зазначали правоохоронці, держава нібито недоотримала 30,4 мільйона гривень. Однак днями Верховний суд поставив крапку в цій історії, ухваливши таке ж рішення як ВАКС.

Дивіться також Тільки власний газ та вищі тарифи: що чекає на Україну після найважчого опалювального сезону

Омеляна виправдали

Власне, визнали колишнього очільника одного з відомств у Кабміні невинним. Як він сам зазначив, судили його фактично за впровадження реформи, що не є допустимим.

Щодо моєї справи: рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним судом… Це рішення суду започатковує дуже важливу судову практику: за реформи судити не можна,

– написав політик.

Разом з тим він окреслив проблему, що існує в таких правоохоронних структурах як НАБУ і САП. А саме – політичний вплив. За його словами, силовики мають бути незалежними, аби не підривати свій авторитет.

Мовчання в обмін на недоторканність

На цьому цікаві деталі в цій історії не закінчуються. У своїй заяві Омелян зазначив, що зазнавав політичних переслідувань через те, що не погодився не критикувати теперішню українську владу.

Це почалося з затишної приватної розмови в високому кабінеті в далекому 2020 році. "Ти ж розумний, є хороша вакансія, чудові перспективи та гідне фінансове забезпечення. До речі, ми знаємо, що проти тебе є кримінальне провадження НАБУ. Думаю, Єрмак зможе розв'язати це питання. Єдина умова з нашого боку – не критикувати Зеленського і Єрмака",

– йдеться у його дописі.

Також ексміністр зазначив, що на пропозицію щодо мовчання не погодився, після чого до нього через тиждень до нього прийшли співробітники ДБР з обшуками та детективи НАБУ для того, аби допити як свідка й вручити підозру.

Окрім того, Омелян констатував, що НАБУ "включило піар-машину" та почало продукувати тези, що викривлюють дійсність, на зразок:

"Омелян зі злим умислом закрився в кабінеті та підписав злочинний наказ",

"збиток державі мін 30 мільйонів гривень";

"всі були проти, але Омелян ввів усіх в Оман(у)",

"посадити-розстріляти-конфіскувати!"

Дивіться також Брат в "ДНР", батько – мільйонер: чому заступника глави митниці Черкасського досі не звільнили?

Згадаємо наостанок, що не так давно ВАКС виніс вирок експосадовцю Міноборони Дмитрові Комасі. Винний колишній чиновник у тому, що вимагав хабар у розмірі 7 мільйонів гривень. Він відбуватиме покарання у місці позбавлення волі 4,5 роки.