"За реформы не наказывают": Верховный суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

Высший антикоррупционный суд несколько лет назад вынес оправдательный приговор бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Впоследствии такое же решение принял Верховный суд. Касается оно дела об уменьшении портового сбора.

Владимир Омелян был министром инфраструктуры с 2016 по 2019 год. Во время пребывания в должности он снизил портовый сбор на 20% в 2017 году, в результате чего, как отмечали правоохранители, государство якобы недополучило 30,4 миллиона гривен. Однако на днях Верховный суд поставил точку в этой истории, приняв такое же решение как ВАКС.

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Омеляна оправдали

Собственно признали бывшего главу одного из ведомств в Кабмине невиновным. Как он сам отметил, судили его фактически за внедрение реформы, что не есть допустимо.

Относительно моего дела: решение окончательное, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным судом… Это решение суда начинает очень важную судебную практику: за реформы судить нельзя,

– написал политик.

Вместе с тем он наметил проблему, существующую в таких правоохранительных структурах как НАБУ и САП. А именно – политическое влияние. По его словам, силовики должны быть независимыми, чтобы не подрывать свой авторитет.

Молчание в обмен на неприкосновенность

На этом любопытные детали в этой истории не заканчиваются. В своем заявлении Омелян отметил, что подвергался политическим преследованиям из-за того, что не согласился не критиковать нынешнюю украинскую власть.

Это началось с уютного приватного разговора в высоком кабинете в далеком 2020 году. "Ты же умный, есть хорошая вакансия, отличные перспективы и достойное финансовое обеспечение. Кстати, мы знаем, что против тебя есть уголовное производство НАБУ. Думаю, Ермак сможет решить этот вопрос. Единственное условие с нашей стороны – не критиковать Зеленского и Ермака",

– говорится в его сообщении.

Также экс-министр отметил, что на предложение о молчании не согласился, после чего к нему через неделю к нему пришли сотрудники ДБР с обысками и детективы НАБУ для того, чтобы допросить в качестве свидетеля и вручить подозрение.

Кроме того, Омелян констатировал, что НАБУ "включило пиар-машину" и начало продуцировать искажающие действительность тезисы, вроде:

"Омелян со злым умыслом закрылся в кабинете и подписал преступный приказ",

"убыток государству мин 30 миллионов гривен";

"все были против, но Омелян ввел всех в Оман",

"посадить-расстрелять-конфисковать!"

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Вспомним напоследок, что не так давно ВАКС вынес приговор экс-чиновнику Минобороны Дмитрию Комахе. Виновный бывший чиновник в том, что требовал взятку в размере 7 миллионов гривен. Он будет отбывать наказание в месте лишения свободы 4,5 года.