Владимир Омелян был министром инфраструктуры с 2016 по 2019 год. Во время пребывания в должности он снизил портовый сбор на 20% в 2017 году, в результате чего, как отмечали правоохранители, государство якобы недополучило 30,4 миллиона гривен. Однако на днях Верховный суд поставил точку в этой истории, приняв такое же решение как ВАКС.

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Омеляна оправдали

Собственно признали бывшего главу одного из ведомств в Кабмине невиновным. Как он сам отметил, судили его фактически за внедрение реформы, что не есть допустимо.

Относительно моего дела: решение окончательное, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным судом… Это решение суда начинает очень важную судебную практику: за реформы судить нельзя,

– написал политик.

Вместе с тем он наметил проблему, существующую в таких правоохранительных структурах как НАБУ и САП. А именно – политическое влияние. По его словам, силовики должны быть независимыми, чтобы не подрывать свой авторитет.

Молчание в обмен на неприкосновенность

На этом любопытные детали в этой истории не заканчиваются. В своем заявлении Омелян отметил, что подвергался политическим преследованиям из-за того, что не согласился не критиковать нынешнюю украинскую власть.

Это началось с уютного приватного разговора в высоком кабинете в далеком 2020 году. "Ты же умный, есть хорошая вакансия, отличные перспективы и достойное финансовое обеспечение. Кстати, мы знаем, что против тебя есть уголовное производство НАБУ. Думаю, Ермак сможет решить этот вопрос. Единственное условие с нашей стороны – не критиковать Зеленского и Ермака",

– говорится в его сообщении.

Также экс-министр отметил, что на предложение о молчании не согласился, после чего к нему через неделю к нему пришли сотрудники ДБР с обысками и детективы НАБУ для того, чтобы допросить в качестве свидетеля и вручить подозрение.

Кроме того, Омелян констатировал, что НАБУ "включило пиар-машину" и начало продуцировать искажающие действительность тезисы, вроде:

"Омелян со злым умыслом закрылся в кабинете и подписал преступный приказ",

"убыток государству мин 30 миллионов гривен";

"все были против, но Омелян ввел всех в Оман",

"посадить-расстрелять-конфисковать!"

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Вспомним напоследок, что не так давно ВАКС вынес приговор экс-чиновнику Минобороны Дмитрию Комахе. Виновный бывший чиновник в том, что требовал взятку в размере 7 миллионов гривен. Он будет отбывать наказание в месте лишения свободы 4,5 года.