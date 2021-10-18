Высший антикоррупционный суд решил, что в действиях экс-министра нет состава уголовного преступления. Соответствующее решение объявила коллегия судей ВАКС.

Недавно Дело о закупке вакцин во времена Степанова закрыли: нарушений не нашли

Занижение портовых сборов

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в декабря 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов, кроме маячного на 20%. Один из них является административным, то есть доходной частью госбюджета.

Впрочем, менять его имела право только Верховная Рада, а не министр. Из-за этого, как утверждало обвинение, бюджет недополучил 30,4 миллиона гривен.

В НАБУ отмечают, что Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов. Это подтвердила Госаудитслужба и судебная экспертиза. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг своей цели.

Обратите внимание! Владимир Омелян говорил, что его решение обеспечило стабильный рост морской отрасли. Так вроде бы увеличился товаро- и грузопоток.

Прокуратура хочет обжаловать

Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры не согласен с оправдательным приговором для Владимира Емельяна. В НАБУ отметили, что его будут пытаться обжаловать в суде апелляционной инстанции.

Полный текст публикации НАБУ

САП обжалует оправдательный приговор бывшему Министру инфраструктуры

18 октября 2021 года коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшему министру инфраструктуры Украины, которым экс-чиновника признан невиновным в издании должностным лицом нормативно-правового акта, а именно решения об уменьшении портового (административного) сбора, которое привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен.

Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции. Как уже сообщалось, бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры. В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет 30,4 млн гривен: с ожидаемых 203,5 млн гривен получено 173,1 млн гривен.

Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели. Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 211 УК Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

Вместе с тем сообщаем, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.