Высший антикоррупционный суд решил, что в действиях экс-министра нет состава уголовного преступления. Соответствующее решение объявила коллегия судей ВАКС.
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Занижение портовых сборов
Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в декабря 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов, кроме маячного на 20%. Один из них является административным, то есть доходной частью госбюджета.
Впрочем, менять его имела право только Верховная Рада, а не министр. Из-за этого, как утверждало обвинение, бюджет недополучил 30,4 миллиона гривен.
В НАБУ отмечают, что Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов. Это подтвердила Госаудитслужба и судебная экспертиза. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг своей цели.
Прокуратура хочет обжаловать
Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры не согласен с оправдательным приговором для Владимира Емельяна. В НАБУ отметили, что его будут пытаться обжаловать в суде апелляционной инстанции.
Полный текст публикации НАБУ
САП обжалует оправдательный приговор бывшему Министру инфраструктуры
18 октября 2021 года коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшему министру инфраструктуры Украины, которым экс-чиновника признан невиновным в издании должностным лицом нормативно-правового акта, а именно решения об уменьшении портового (административного) сбора, которое привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен.
Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции. Как уже сообщалось, бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.
К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры. В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет 30,4 млн гривен: с ожидаемых 203,5 млн гривен получено 173,1 млн гривен.
Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели. Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 211 УК Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").
Вместе с тем сообщаем, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.