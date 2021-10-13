О состоянии дела, которое начали в отношении должностных лиц Минздрава из-за вероятных нарушений при покупке вакцин от COVID-19, изданию в ответ на запрос сообщило НАБУ.

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Закрыли дело о нарушениях при закупке вакцин

17 мая 2021 года уголовное производство закрыли на основании пункта 2 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса,

– говорилось в ответе.

Это означает, что правоохранители установили отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения.

В то же время никаких других деталей относительно дела и роли Степанова в нем в НАБУ не предоставили.

Детали дела по закупке Минздрава вакцины