О состоянии дела, которое начали в отношении должностных лиц Минздрава из-за вероятных нарушений при покупке вакцин от COVID-19, изданию в ответ на запрос сообщило НАБУ.
Читайте также Суд не нашел нарушений в подарке "Слуге народа" Гузенко за 120 тысяч
Закрыли дело о нарушениях при закупке вакцин
17 мая 2021 года уголовное производство закрыли на основании пункта 2 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса,
– говорилось в ответе.
Это означает, что правоохранители установили отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения.
В то же время никаких других деталей относительно дела и роли Степанова в нем в НАБУ не предоставили.
Детали дела по закупке Минздрава вакцины
- В феврале 2021 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцин против COVID-19.
- Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением Максимом Степановым, который в то время возглавлял ведомство. Министр якобы заблокировал соглашения "Медицинских закупок" о покупке вакцин в пользу компании "Лекхим" и Sinovac.
- Сам Степанов сказал, что это Sinovac требовала проводить закупку через посредника. Все обвинения тогда министр назвал безосновательными и абсурдными.
- В то же время СМИ писали, что компания не продает вакцину частным учреждениям, а только – правительствам стран.