Про стан справи, яку розпочали щодо посадовців МОЗ через ймовірні порушення при купівлі вакцин від COVID-19, виданню у відповідь на запит повідомило НАБУ.
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Закрили справу про порушення при закупівлі вакцин
17 травня 2021 року кримінальне провадження закрили на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу,
– йшлося у відповіді.
Це означає, що правоохоронці встановили відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.
Водночас жодних інших деталей щодо справи та ролі Степанова в ній у НАБУ не надали.
Деталі справи щодо закупівлі МОЗ вакцини
- У лютому 2021 року глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив, що Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.
- Мовиться про можливе зловживання службовим становищем Максимом Степановим, який на той час очолював відомство. Міністр нібито заблокував угоди "Медичних закупівель" про покупку вакцин на користь компанії "Лекхім" та Sinovac.
- Сам Степанов сказав, що це Sinovac вимагала проводити закупівлю через посередника. Усі звинувачення тоді міністр назвав безпідставними та абсурдними.
- Водночас ЗМІ писали, що компанія не продає вакцину приватним установам, а лише – урядам країн.