Про стан справи, яку розпочали щодо посадовців МОЗ через ймовірні порушення при купівлі вакцин від COVID-19, виданню у відповідь на запит повідомило НАБУ.

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Закрили справу про порушення при закупівлі вакцин

17 травня 2021 року кримінальне провадження закрили на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу,

– йшлося у відповіді.

Це означає, що правоохоронці встановили відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Водночас жодних інших деталей щодо справи та ролі Степанова в ній у НАБУ не надали.

Деталі справи щодо закупівлі МОЗ вакцини