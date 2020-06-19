Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему главе Мининфраструктуры Владимиру Омеляну. Экс-министра подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил более 30 миллионов гривен.

В чем НАБУ подозревает Омеляна

Действия экс-чиновника квалифицировали по статье о выдаче нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, сообщает пресс-служба НАБУ.

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9 июня детективы бюро из процессуального руководства САП сообщили экс-министру инфраструктуры о подозрении в совершении незаконных действий, за которые государственный бюджет недополучил 30,5 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

По информации следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из них – административный – является прибыльной частью госбюджета. Поэтому менять его имела право только Рада, а не министр.

Кроме того, Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов. Там также отмечали, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в бюджет.

В результате такого решения Омеляна госбюджет в 2018 году из ожидаемых 203,5 миллиона гривен получил 173,1 миллиона гривен.

Как это комментирует Омелян

Экс-министр напомнил, что 12 июня его пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве относительно снижения правительством портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году.

Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро-, грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018 – 2019 годах рост более 20%,

– объяснил Омелян.

Но добавил, что рост имеется и теперь, несмотря на кризис.

Омелян отметил, что его пригласили в качестве свидетеля. Однако, детектив НАБУ пытается вручить ему подозрение. "Мол, уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству", – пояснил бывший министр.

По его словам, теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги, можно обвинить во вредительстве.