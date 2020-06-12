Государственное бюро расследований пришло с обысками в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Володимир Омелян у фейсбуці написав, що правоохоронці прийшли о 6:30 ранку.

Раніше Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Омеляна: ексміністр каже, що вона не остання

У будинку перебували діти, дружина та мати політика.

Начебто рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми зараз мешкаємо,

– пояснив обшук Омелян.

Що відомо про Володимира Омеляна? Володимир Омелян – український дипломат, міністр інфраструктури України в 2016 – 2019 роках в уряді Володимира Громайсмана. У 2016 році було проведено реформу авіаційної служби, завдяки чому ринок авіаційних перевезень зростав на 30 % щороку, а 2018 – став роком бюджетних авіаліній Україні.

Справа проти Омеляна: що відомо

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Омеляна за позовом "Бердянського антикорупційного центру".

У справі також фігурують його заступник, тогочасний держсекретар Мініфраструктури та ще низка чиновників Міністерства.

Їх звинувачують у доведенні Бердянського порту до банкрутства.

Сам Володимир Омелян натякнув на політичне забарвлення цієї справи.

У 2018 НАБУ підозрювало Омеляна в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.