До будинку Омеляна прийшло з обшуками ДБР: фото
Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до будинку ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.
Володимир Омелян у фейсбуці написав, що правоохоронці прийшли о 6:30 ранку.
Раніше Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Омеляна: ексміністр каже, що вона не остання
У будинку перебували діти, дружина та мати політика.
Начебто рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми зараз мешкаємо,
– пояснив обшук Омелян.
Що відомо про Володимира Омеляна? Володимир Омелян – український дипломат, міністр інфраструктури України в 2016 – 2019 роках в уряді Володимира Гройсмана. У 2016 році було проведено реформу авіаційної служби, завдяки чому ринок авіаційних перевезень зростав на 30 % щороку, а 2018 – став роком бюджетних авіаліній України.
Справа проти Омеляна: що відомо
- Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Омеляна за позовом "Бердянського антикорупційного центру".
- У справі також фігурують його заступник, тогочасний держсекретар Мініфраструктури та ще низка чиновників Міністерства.
- Їх звинувачують у доведенні Бердянського порту до банкрутства.
- Сам Володимир Омелян натякнув на політичне забарвлення цієї справи.
У 2018 НАБУ підозрювало Омеляна в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.