Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Омеляна: ексміністр каже, що вона не остання

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна через буцімто доведення до банкрутства Бердянського порту у 2017 році. Сам колишній міністр вже встиг натякнути на політичну забарвленість цієї справи і наголосив, що інфраструктура – поза політикою.

Справа проти Омеляна

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Омеляна за позовом "Бердянського антикорупційного центру". Про це повідомила пресслужба ВАКС.

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Крім самого Омеляна, у справі фігурують його заступник, тогочасний держсекретар Мініфраструктури та ще низка чиновників Міністерства. Їх звинувачують у доведенні Бердянського порту до банкрутства.

За зверненням заявника, вищезгадані чиновники вдалися до зловживання владою, службових підробок, грубі порушення законодавства про працю та невиконання судового рішення.

Що про це каже сам ексміністр

Сам Володимир Омелян натякнув на політичне забарвлення цієї справи. Він також зазначив, що досі залишається єдиним міністром уряду Гройсмана, проти якого є справа в Антикорупційному суді.

Насправді ж у Вищому антикорупційному суді України є ще справа проти Ігоря Насалика – ексміністра енергетики і вугільної промисловості.

Ми вважали і вважаємо, що інфраструктура – поза політикою. Я знаю, що це не остання справа. І знаю, що будуть ще. Так гартується опозиція. Правда все одно переможе!

– заявив ексміністр.