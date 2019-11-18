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      24 Канал Публікації Статті
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      Омелян в Антикорсуді відмовився уникнути кримінальної відповідальності

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      Омелян відмовився уникнути кримінальної відповідальності / kmu.gov.ua

      Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні, під час розгляду справи у Вищому антикорупційному суді відмовився уникнути кримінальної відповідальності.

      Про це повідомляє журналіст 24 каналу Катерина Петренко з приміщення ВАКСУ.

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      Строки давності притягнення Омеляна до кримінальної відповідальності за один з епізодів ймовірного декларування недостовірної інформації закінчились 4 листопада, позаяк минуло 3 роки. Відтак колишній високопосадовець міг бути звільненим від кримінальної відповідальності за ймовірну "брехню в декларації" за 2015 рік на суму понад 3 мільйонів гривень. Цю частину обвинувачення просто закрили б і не розглядали в Антикорупційному суді.

      Проте, Омелян попрохав суддів розглянути справу у повному обсязі.

      Я не хочу, аби зараз закрили цей епізод. Чому я проявив принципову позицію? Для мене це питання честі. Я прагну, щоб у подальшому закрили цей епізод не у зв'язку із закінченням строків давності, а щоб його розслідували, була дискусія і з мене зняли в суді всі звинувачення,
      – сказав у коментарі 24 каналу ексурядовець.

      Відтак справу продовжили розглядати у загальному порядку. Сьогодні, 18 листопада, Антикорсуд досліджував диск з відомостями щодо трафіку телефонних з'єднань колишнього топ-чиновника та його дружини Світлани Бевзи.

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      За версією слідства, саме у грудні 2016-го Омелян почав активно користуватися, фактично проживати в одному з незадекларованих будинків котеджного містечка в селі Іванковичі на Київщині. Про це свідчать телефонні з'єднання його дружини з власником будинку – особою, яка не є родичем ексміністра. Прокурор зазначив, що саме відтоді службові водії Міністерства інфраструктури неодноразово у вечірній час відвозили Омеляна до котеджного містечка. Про це свідчать телефонні з'єднання між водіями та колишнім високопосадовцем і його дружиною.

      Сам обвинувачений не заперечує, що проживав в котеджному містечку на Київщині по кілька місяців, бо гостював у родичів. За його словами, у власності сім'ї Бевзи три будинки в вищезгаданому котеджному містечку, тому ще з 2010 року ексміністр туди навідувався.

      Ми неодноразово жили в родичів дружини по кілька місяців у 2015-му, 2016-му та 2017 роках. Ці окремі епізоди щодо нашого проживання там – маніпуляція суддівською думкою з боку прокурорів. Те, що нам подали, як сенсацію, сенсацією не є. Подібно до того, як моє перебування у Львові свідчить про родинні зв'язки,
      – висловився ексміністр.

      Також він відкинув звинувачення, що на постійній основі користувався позашляховиком, задекларованим на його молодшого брата.

      "Це маніпуляція. Навіть при величезному бажанні я не міг постійно користуватись автівкою BMW X5, оскільки мав ще службовий автомобіль і користувався також ним. Трафік водіїв це підтвердить", – апелював Омелян.


      Розгляд справи Володимира Омеляна / фото 24 каналу, Катерина Петренко

      Тим часом, прокурор Валентин Мусіяка повідомив: один з драйверів, припинивши працювати у Міністерстві інфраструктури, став фактично водієм родини Омеляна і неодноразово відвозив його на службовій автівці та позашляховику зокрема і до котеджного містечка на Київщині. На думку сторони обвинувачення, це свідчить про користування та володіння автівкою BMW X5, записаною на його рідного брата, та постійне проживання у котеджному містечку, яке задеклароване на рідних дружини.

      Варто додати, що в адвокатів та прокурора з'явились розбіжності щодо дослідження диску з телефонними з'єднаннями. На думку адвоката Олександра Лисака, слідчий суддя першої інстанції переважив свої повноваження, коли постановив ухвалу про доступ. Адвокат вважає це втручанням в смс-повідомлення та дзвінки його підзахисного. Утім прокурор апелював, що жодного втручання в зміст телефонних з'єднань не було, а на диску значиться лише дата, тип і час телефонних з'єднань.

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      На думку іншого адвоката Тараса Пошиванюка, всі ці дії втрачають сенс. Оскільки, за його словами, протокол і ухвала були реалізовані, коли сплив термін на її виконання. Утім прокурор зазначив, що відповідна ухвала скерована для підготовки такої інформації, направлена згідно з штампом, а також лише після сформування відповідних матеріалів інформація була вилучена детективом. Окрім того, останній день дії ухвали припадав на вихідний день, а процесуальну дію детективи НАБУ виконали у понеділок. Тому на думку сторони обвинувачення, процесуального порушення не було.


      Судді розглядають справу ексміністра Омеляна / фото 24 каналу, Катерина Петренко

      Судді задовольнили клопотання адвоката Лисака і вирішили залучити експерта до огляду відповідного диску, аби за проханням сторони захисту також перевірити його на монтаж.

      Сьогодні вже дослідили чотири томи письмових доказів сторони обвинувачення і зупинились на сьомому томі. Після перерви розгляд продовжили. Усього у справі – близько 30-ти томів доказів обвинувачення. За прогнозами сторони захисту, до Нового року дослідять всі докази і перейдуть до стадії допиту свідків.

      У чому звинувачують Омеляна?

      • 13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.
      • За версією антикорупційних органів, витрати Омеляна на посаді міністра інфраструктури не відповідали його доходам. Зі студентської лави Омелян – держслужбовець, а його законний дохід з 2000 року за всі 15 років державної служби становив близько 2 мільйонів гривень.
      • За версію слідства, ексчиновник в деклараціях за 2015-ті і 2016-ті роки умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 мільйонів гривень та 8 мільйонів гривень відповідно.
      • Ексурядовця звинувачують, що він, мовляв, придбав і користувався автівкою BMW X5 2015 вартістю понад 1 мільйон гривень, яку не вказав у своїх деклараціях за обидва роки і записав на рідного брата.
      • За версією слідства, у декларації за 2015 рік Омелян також "забув" вказати 10 тисяч доларів – видатки на оренду будинку, в якому мешкав з родиною.
      • Також у 2016-му Омелян не задекларував факт постійного користування іншим заміським будинком та земельною ділянкою.

      Яке покарання загрожує Омеляну? Наразі ексміністра інфраструктури обвинувачують лише за статтею 366-1 КПК України. Йому загрожує штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 2 роки позбавлення волі.

      Раніше НАБУ також підозрювало Омеляна у незаконному збагаченні, відтак при доведеності вини його могли позбавити волі на термін від 5 до 10 років. Але 27 лютого 2019 Конституційний суд визнав статтю 368-2 ККУ про незаконне збагачення неконституційною. Тому у квітні 2019-го цю справу закрили.

       

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Публікації Статті Володимир Омелян Розслідування Антикорупційний суд е-декларування
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